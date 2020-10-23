Правительство упростило возможность повторного использования маткапитала обманутыми дольщиками

Обманутые дольщики, получившие компенсацию вместо готового жилья, смогут повторно использовать средства материнского капитала без обращения в судебные инстанции. Как сообщается на сайте правительства, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Речь идет о тех гражданах, которые вложили материнский капитал в новое жилье, но из-за банкротства застройщика получили вместо квартиры компенсацию. Раньше в таких ситуациях дольщики, получив назад средства маткапитала, были вынуждены возвращать их в Пенсионный фонд России (ПФР). Право на повторное использование этих денег они получали, только обратившись в суд. Обычно решения принимались в пользу граждан, но это требовало времени", - отмечается в сообщении.

Новое постановление кабмина гласит, что теперь средства маткапитала в ПФР будет возвращать Фонд защиты прав дольщиков, а у граждан автоматически появится право на их повторное использование.

"Теперь у граждан появилась возможность оперативно и без бюрократических проволочек вернуть право использовать материнский капитал. В случае принятия решения о выплате компенсации сумма маткапитала будет автоматически возвращена в Пенсионный Фонд для повторного использования", - сообщил РИА "Новости" глава Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев.

Напомним, в конце прошлого года Госдума приняла поправку в Налоговый кодекс РФ, освобождающую от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) все компенсационные выплаты обманутым дольщикам. До этого НДФЛ не уплачивался только с выплат гражданам из компенсационного фонда по защите прав дольщиков. При этом компенсационные выплаты участникам ТСЖ облагались НДФЛ. Одобренный депутатами закон привел эту льготу к единообразию.