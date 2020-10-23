ЦБ РФ поддерживает продление срока действия программы льготной ипотеки под 6,5% до 1 июля 2021 года, но призывает учитывать последствия этого шага. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы поддерживаем, поддержали продление льготной программы по ипотеке до середины следующего года. Считаем, что это программа очень эффективная, очень востребованная, показала себя действительно как очень удачный инструмент антикризисной политики", - сказала Набиуллина 23 октября (цитата по "Интерфаксу").

При этом она отметила, что в перспективе "нужно иметь в виду последствия, которые могут сложиться". "Сейчас риска перегрева мы не видим, чтобы было понимание, на данный момент. Но мы должны очень внимательно смотреть за ценами на жилье", - сказала Набиуллина, пояснив, что сниженная ставка может привести к резкому падению спроса после окончания программы, что, в свою очередь, грозит снижением цен на жилье и повышением рисков ипотечного кредитование для банков.

Напомним, окончательное решение о продлении программы льготной ипотеки под 6,5% до июля 2021 года было принято накануне. Перед этим Минфин внес в правительство проект постановления о продлении программы льготной ипотеки до 1 июля 2021 года. По оценке ведомства, на 12 октября в России было заключено 224,4 тыс. кредитных договоров на 630,8 млрд рублей по программе льготной ипотеки, а к 1 ноября эти показатели составят около 268 тыс. кредитов на сумму 800 млрд рублей из 900 млрд, предусмотренных при запуске программы.

"Продление программы до 1 июля 2021 года позволит дополнительно выдать 354 тыс. кредитов на 1,1 трлн руб., в том числе 90 тыс. кредитов на 270 млрд руб. - в ноябре-декабре 2020 года", - отмечали в Минфине.

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев отмечал, что субсидирование ипотеки в России может привести к образованию "пузыря" на рынке жилищного кредитования.

"В целом вопрос такой, насколько правильно системно субсидировать такой кредитный продукт, как ипотека. Во-первых, мы рискуем надуть "пузырь" на этом рынке среди людей, которые недостаточно платежеспособны для того, чтобы брать ипотеку. По нашим оценкам совместно с "Дом.РФ", не более 60% россиян могут взять ипотеку. Это максимум, даже если ставка будет 0%. Остальные люди просто не смогут вернуть тело кредита", - заявил Моисеев в конце июля.

В середине сентября замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин заявил, что в настоящее время на российском ипотечном рынке нет "пузыря" и оснований для его появления на фоне субсидирования государством ставок в рамках программ льготной ипотеки.

"Никакого "пузыря" сегодня нет. Теоретически, пузырь формируется, если первоначальный взнос заемщика стремится к нулю, это значит, что у человека нет платежной дисциплины на обслуживание своего кредита на ипотеку. Сегодня первоначальный взнос по программам с господдержкой составляет 15% - при цене квартиры в среднем 2,4 млн рублей это порядка 330-350 тыс. рублей - это достаточно большое накопления, которые сегодня люди точно не хотят терять, понимая, что они входят в ипотеку", - рассказывал Стасишин.

Через несколько дней вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что введение механизма льготной ипотеки под 6,5% не перегрело первичный рынок недвижимости, а создало условия для дальнейшего развития строительной отрасли.

"Я считаю, что это абсолютно рыночный механизм, он сработал, дополнительные деньги, которые пришли в отрасль, а их пришло за счет этих мер порядка 500 млрд [рублей], я имею ввиду это программа компенсации до 6,5% ипотеки, люди очень хорошо восприняли, то есть на сегодняшний день у нас заявок полмиллиона, у нас 500 тыс. заявок, то есть это 500 тыс. семей в стране улучшают свои жилищные условия. Это просто отличная программа. И там, где в определенных регионах произошло какое-то даже небольшой всплеск цен - это ничего в этом плохого нет, это позволит стимулировать дополнительное предложение", - сказал он.

В начале октября директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов сообщил, что регулятор пока не опасается возникновения "пузыря" на ипотечном рынке, но в случае продления льготной программы кредитования под 6,5% и очередного кризиса на рынке могут возникнуть риски перегрева.