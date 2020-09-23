Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав Квартиры в вошедших в московскую программу реновации домах за год подорожали на 11%

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

В сентябре 2020 года средняя цена 1 квадратного метра в московских домах, включенных в программу реновации, выросла на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 207,6 тыс. рублей, а средняя стоимость квартир в таких домах выросла с 8,1 млн до 8,6 млн рублей (+6,2%). Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование компании "Инком-Недвижимость".

По данным аналитиков, квартиры в домах под снос пока что стоят меньше квартир в пятиэтажках, которые не вошли в программу реновации, но разница в цене сократилась до минимума. Так, сейчас квадратный метр в попавших в реновацию домах стоит всего на 1% меньше, чем в обычных пятиэтажках, тогда как год назад разница составляла 8%. Для средней стоимости квартир разрыв уменьшился с 29% до 17%. В "Инком-Недвижимости" считают, что сейчас примерно 35% выставленных на продажу квартир в домах под снос экспонируются по завышенной на 600-700 тыс. рублей стоимости. 65% квартир продаются по рыночной стоимости. Год назад по завышенной цене продавали 20% квартир, по рыночной - 70%, а еще 10% были выставлены на продажу по заниженной цене - сейчас такие случаи единичны.

Что же касается объема предложения квартир в домах, включенных в программу реновации, то он за год сократился с 2,2 тыс. до 1,54 тыс. объектов (-32,2%). Лидерами по объему предложения таких квартир сейчас являются районы Зюзино (91 лот), Кузьминки (79 лотов) и Перово (64 лота). Аналитики отмечают, что снижение объема предложения связано не только со сносом некоторых домов, но и нежеланием многих собственников продавать жилье в связи с публикацией графика переселения в рамках программы реновации.

Напомним, программа реновации в Москве была утверждена 1 августа 2017 года после принятия федеральных и городских законов. Эта программа рассчитана на 15 лет: к 2032 году в Москве по ней предполагается расселить 5 173 дома, где проживают около 1 млн человек. Городские власти обещали жителям вошедших в программу домов комфортное, равнозначное жилье с хорошим ремонтом или денежную компенсацию, если новая квартира их не устроит. Однако некоторых жителей сносимых пятиэтажек теперь выселяют насильно в дома сомнительного качества, которые были построены не по программе реновации, а лишь адаптированы к ее требованиям.

Кроме того, московские чиновники не раз заявляли, что дома выше 14 этажей в рамках реновации строить не будут, но в ноябре прошлого года главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов признал, что программа реновации допускает строительство высотных домов, а в вынесенных на публичные слушания проектах планировки попавших под реновацию кварталов встречались дома выше 14 этажей (в ряде случаев высотность домов была увеличена после рассмотрения проектов на публичных слушаниях). В октябре 2019 года Марат Хуснуллин, занимавший тогда пост заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства, заявил, что строительство небоскребов по программе реновации в отдельных районах Москвы связано с необходимостью быстрее переселить жителей сносимых домов.

В августе 2020 года мэрия Москвы с опозданием обнародовала график переселения горожан и сноса старых домов в рамках программы реновации. Из него следует, что на первом этапе (до 2024 года) новые квартиры получат почти 170 тыс. москвичей, проживающих в 930 старых домах. Во второй этап - с 2025 по 2028 год - планируется начать переселение более 1 630 домов, в которых проживает 330 тыс. человек. Еще около 380 тыс. человек из более чем 1800 домов переедут на третьем этапе, с 2029 до 2032 года.

Сроки переселения будут актуализироваться и могут быть скорректированы зависимости от хода строительства, подбора площадок и реализации пожеланий жителей, высказанных на публичных слушаниях. Также в опубликованном мэрией документе есть дома, для которых сроки переселения еще не определены - это 688 домов.