Неисполнение бюджета государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" по итогам 2019 года составило более 22,6 млрд рублей, или 10,4%. Об этом говорится в отчете Счетной палаты России, обзор которого приводит ТАСС.

"Кассовое исполнение расходов федерального бюджета за 2019 год по ГП-5 составило 195 093,4 млн рублей, что на 22 617,6 млн рублей, или на 10,4%, меньше показателя сводной бюджетной росписи", - отмечается в документе.

Аудиторы уточнили, что свыше 14,5 млрд рублей неисполненного бюджета пришлось на подпрограмму "Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ граждан России" (недовыполнение этой подпрограммы составило 15,8%). Около 7,9 млрд пришлось на подпрограмму "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России" (6,4%). Наконец, подпрограмму "Обеспечение реализации государственной программы" недовыполнили почти на 11% (152,3 млн рублей).

В Счетной палате также пришли к выводу, что по двум из пяти основных показателей реализации госпрограммы не были достигнуты плановые значения. Ввод жилья в 2019 году составил 82 млн квадратных метров вместо запланированных 88 млн квадратных метров, а коэффициент доступности жилья в прошлом году составил 2,61 вместо плановых 2,5 (это показатель показывает соотношение средней рыночной стоимости квартиры площадью 54 квадратных метра и среднего годового дохода семьи из трех человек). Отличие плановых показателей от реальных значений по итогам года в Счетной палате объяснили снижением покупательной способности россиян, переходом на проектное финансирование и механизм счетов эскроу, ростом стоимости жилья и сокращением в краткосрочной перспективе объема строительства жилья, профинансированного за счет ипотеки.

Ранее в Минэкономразвития оценили степень реализации госпрограммы по жилью в 2019 году как "выше среднего" (82,7%). Однако в Счетной палате полагают, что эффективность исполнения госпрограммы за прошлый год находится на среднем уровне.

Напомним, госпрограмма по обеспечению доступным и комфортным жильем призвана оказать материальную помощь на покупку жилья отдельным категориям граждан. Главным распорядителем бюджета и ответственным за исполнение программы является Минстрой РФ.