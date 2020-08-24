Число заявок на получение льготной ипотеки превысило полмиллиона

Российские банки получили 501,2 тыс. заявок на льготную ипотеку под 6,5% годовых. Об этом сообщили в госкомпании "Дом.РФ".

"До конца действия программы льготной ипотеки еще чуть более двух месяцев. Она остается по-настоящему популярной мерой поддержки для людей, желающих улучшить свои жилищные условия. Сегодня количество заявок на такой кредит превысило полмиллиона - банки получили 501 тыс. заявлений. Активно идут и другие этапы оформления: уже выдано более 134 тыс. кредитов на 362,4 млрд рублей. Многие банки, в том числе и банк "Дом.РФ", смогли снизить ставку и первоначальный взнос по программе. Например, взять ипотечный кредит в банке "Дом.РФ" можно по ставке 6,1% и с первоначальным взносом всего 15%", - написал гендиректор "Дом.РФ" Виталий Мутко в Instagram.

На сегодняшний день банки использовали около 42% запланированного увеличенного лимита программы. При этом 97% объема выданных кредитов приходится на топ-15 банков, а лидером по портфелю льготной ипотеки является "Сбербанк" (75,6 тыс. кредитов на 186 млрд рублей). Далее идут ВТБ, "Альфа-Банк", "Промсвязьбанк", банк "Открытие", банк "Дом.РФ", "Россельхозбанк", банк "Санкт-Петербург", "Абсолют Банк" и банк "Уралсиб".

Напомним, в конце апреля правительство РФ приняло постановление о программе льготной ипотеки под 6,5%, утвердить которую ранее поручил президент Владимир Путин в рамках мер поддержки граждан и строительной отрасли в период эпидемии коронавируса.

Документ гласил, что программа распространяется на кредиты, выданные с 17 апреля по 1 ноября 2020 года, а льготные условия действуют весь срок кредита. Разницу между 6,5%, которые будут платить заемщики, и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство. Предельная сумма ипотечного кредита для покупки жилья в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях изначально составляла 8 млн рублей, а в остальных регионах - 3 млн рублей. Первоначальный взнос составлял не менее 20% (затем порог снизили до 15%), а купить в рамках программы можно только жилье в новостройке.

В конце июня Михаил Мишустин подписал постановление кабмина о повышении максимальной суммы ипотечных кредитов по льготной программе со ставкой 6,5%. "В рамках нового поручения президента правительство оперативно подготовило изменения в правила выдачи таких кредитов. Постановление уже подписано, максимальная сумма кредита для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей увеличена с 8 до 12 млн рублей, а для жителей других регионов - с 3 до 6 млн рублей", - сказал Мишустин.

Ранее эксперты отмечали, что после повышения предельных сумм кредитов по новой программе можно будет купить от 80% до 95% квартир в российских новостройках. Для Москвы речь шла о 70% всех новых квартир.