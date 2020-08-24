vladek / DepositPhotos Согласовать перепланировку жилья в Москве теперь можно только в режиме онлайн

vladek / DepositPhotos

Согласовать перепланировку жилых и нежилых помещений в московских многоквартирных домах с 21 августа можно только в режиме онлайн. Соответствующие изменения были внесены в постановление мэрии об организации переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений.

"С 21 августа прием заявлений на получение госуслуги осуществляется только на mos.ru. Гражданам больше не нужно лично обращаться в центры госуслуг "Мои документы", а юридическим лицам - в жилищные инспекции. <...> Подать заявление можно в разделе "Жилье, ЖКУ, двор", воспользовавшись онлайн-услугой "Согласование переустройства, перепланировки помещения в жилом доме". Она разработана совместно с городским Департаментом информационных технологий", - сообщается на сайте столичной мэрии.

Кроме того, нововведения предусматривают сокращение перечня необходимых для согласования перепланировки документов. Так, больше не понадобятся протокол общего собрания, если он раньше уже был передан на хранение в Мосжилинспекцию, и журнал производства работ, если в помещении не затрагиваются несущие конструкции. Власти также упростили и процесс согласования работ, для которых не требуется проектная документация. Если же такая документация необходима, ее можно загрузить в электронном виде.

Решение Мосжилинспекции поступит в личный кабинет в электронном виде. При желании заявитель сможет получить его и в бумажном носителе в центрах "Мои документы".

Напомним, в конце апреля президент России Владимир Путин подписал поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), устанавливающие штрафы за незаконную перепланировку жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме для должностных лиц и предпринимателей. Закон ввел административную ответственность за такое нарушение для юридических и должностных лиц и индивидуальных предпринимателей. Штрафы по нему составляют 4-5 тыс. рублей для должностных лиц и ИП и 40-50 тыс. рублей для юрлиц.

Также законом предусмотрены штрафы за порчу жилых помещений или использование их не по назначению. Для должностных лиц штраф составит 2-3 тыс. рублей, а юридическим лицам и ИП придется заплатить 20-30 тыс. рублей.