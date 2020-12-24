Российский аукционный дом (РАД) продал на торгах 100% АО "Бизнес, финансы, недвижимость", которому принадлежит бизнес-центр "Чайка-плаза 10" на Варшавском шоссе в Москве. Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на представителя РАД компанию продали за 2,03 млрд рублей, почти на 500 млн рублей дороже стартовой цены (1,57 млрд рублей).

БЦ приобрела "Управляющая компания РБТ" (УК РБТ), владельцем которой числится ООО "Юридическое агентство "КБ Эгида". Его бенефициарами являются Ольга Жук и Алексей Коновалов, ранее заключавшие сделки в интересах Riverstretch Trading & Investments (RT&I). На рынке считают, что RT&I имеет отношение к структурам "Роснефти". Кроме того, в 2018 году RT&I получила значительную часть активов O1 Group Бориса Минца, включая O1 Properties.

Ранее Коновалов контролировал ООО "УК "Управление". Эта компания в интересах бывшей жены главы "Роснефти" Игоря Сечина Марины Сечиной выкупала акции застройщика ЗАО ФЦСР. Связаться с Ольгой Жук и Алексеем Коноваловым журналистам не удалось. При этом источник издания, близкий к RT&I, сообщил что компания не участвовала в сделке.

Гендиректором УК РБТ является Виктор Лесной. Ранее в СМИ его называли партнером инвестфонда Stone Hedge и бывшим вице-президентом Mirax Group Сергея Полонского. В Stone Hedge сообщили, что компания не участвовала в сделке по продаже бизнес-центра.

БЦ "Чайка-плаза" ранее принадлежал группе "Бин" (нынешнее название - "Сафмар") семьи Гуцериевых. После санации "Бинбанка" БЦ признали непрофильным активом банка "Траст". Торги по продаже БЦ прошли в рамках процедуры банкротства "дочки" "Рост-банка", присоединенного "Трасту".

Общая площадь четырехэтажного бизнес-центра составляет 22,7 тыс. квадратных метров, а для сдачи в аренду доступно 16 тыс. квадратных метров. По мнению руководителя группы по инвестициям JLL Микаэля Казаряна, на месте БЦ следует построить жилой комплекс с коммерческой составляющей. С похожим мнение выступил управляющий партнер ILM Андрей Лукашев. По его оценке, на этом участке можно возвести примерно 140 тыс. квадратных метров жилья бизнес-класса. Инвестиции в проект Лукашев оценил в 10-13 млрд рублей.