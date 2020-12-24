На фоне пандемии коронавируса в России в 2020 году открылось на 40% меньше новых торговых центров, чем планировалось. Об этом сообщил генеральный директор консалтинговой компании Cushman & Wakefield Сергей Рябокобылко на пресс-конференции Российского совета торговых центров (РСТЦ).

"В регионах России мы видим существенное снижение ввода торговых центров - порядка 40% от планируемого объема ввода в этом году. Введено всего порядка 190 тыс. квадратных метров площадей. В основном отставание связано с переносом сроков открытия на следующий год", - приводит слова Рябокобылко "Интерфакс". По его словам, в будущем году в стране могут открыть 400-500 тыс. квадратных метров новых ТЦ.

Что же касается Москвы, то в столице в уходящем году открылось на 20% меньше новых торговых центров (около 230 тыс. квадратных метров). "Мы ожидаем в дальнейшем замедления открытий, наш прогноз на 2021 год - в Москве откроется 200 тыс. квадратных метров форматных торговых центров. В целом, крупные проекты, скорее всего, уже не будут развиваться в том же темпе, в котором развивались раньше", - считает эксперт.

Напомним, на этой неделе стало известно, что РСТЦ направил мэру Москвы Сергею Собянину письмо с просьбой поддержать владельцев торговых комплексов в условиях вызванного пандемией коронавируса кризиса. В РСТЦ просят столичные власти снизить ставку налога на имущество организаций до 50% от установленных ставок (приблизив их к реальной на текущий период) и перенести сроки оплаты налога на 2021-2022 годы или до уровня восстановления выручки за 2019 год. Также организация попросила снизить размер арендной платы за земельные участки ретроспективно, начиная с 1 января 2020 года, и рассмотреть снижение ставок до минимального размера 0,3%.

Наконец, в РСТЦ попросили Собянина оказать содействие в направлении обращения в правительство об изменении методики определения кадастровой стоимости объектов капитального строительства и земельных участков для приближения оценки к рыночной стоимости, учитывающей в настоящих условиях реальную прибыльность ТЦ.

"2020 год стал беспрецедентным для собственников коммерческой недвижимости Москвы, весенний локдаун нанес колоссальный урон, способствующий регрессу всей отрасли. Падение доходов арендодателей достигло 50%, что в свою очередь негативно отразилось на способности владельцев объектов коммерческой недвижимости своевременно исполнять обязательные выплаты по налоговым и кредитным обязательствам", - считает президент РСТЦ Дмитрий Москаленко.