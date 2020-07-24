В "Дом.РФ" спрогнозировали падение ипотечной ставки до 7,5% к концу года

Очередное решение Центробанка о снижении ключевой ставки до 4,25% приведет к тому, что по итогам текущего года средняя ипотечная ставка в России составит 7,5-7,8%. Такой прогноз обнародовала госкомпания "Дом.РФ".

"По нашей оценке, потенциал снижения ключевой ставки в текущих условиях практически исчерпан. Ставка уже находится на исторических минимумах, что обеспечивает рекордно низкие ставки по ипотеке. Средняя ставка предложения по кредитам на рыночных условиях на новостройки по состоянию на 24 июля составляет 8,16%, на готовое жилье - 8,41%. Еще год назад ставки по ипотеке составляли не менее 10-10,5%", - отметил руководитель аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг (цитата по "Интерфаксу").

В госкомпании также считают, что второе полугодие идеально подходит для решения жилищного вопроса с использованием ипотеки - это связано как с ограниченным сроком действия программы льготной ипотеки под 6,5%, так и с возможностью изменения вектора денежно-кредитной политики в будущем.

По прогнозу экспертов, всего в 2020 году будет выдано около 1,2 млн ипотечных кредитов на общую сумму до 3 трлн рублей, что соответствует уровню 2019 года.

Напомним, на днях в Минстрое заявили, что запуск программы льготной ипотеки под 6,5% сделал покупку квартиры более выгодной по сравнению с арендой.

"Ставка составляет 6,5%. Это означает, что в среднем платеж для населения - порядка 16 тыс. рублей при средней стоимости квартиры до 3,5 млн рублей. Это привело к тому, что сегодня покупка квартиры в ипотеку (с учетом достаточно короткого цикла строительства и того, что в большинстве своем застройщики переходят на строительство стандартного жилья с отделкой) выгоднее, чем снимать квартиру в аренду. Но это я говорю про рыночную аренду", - сказал замглавы Минстроя России Никита Стасишин на заседании совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации.