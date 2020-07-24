Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав Самая дешевая квартира в Москве с видом на Кремль обойдется в 27 млн рублей

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

Приобрести квартиру в Москве с видом на Кремль в настоящее время можно за 27 млн рублей. Об этом сообщили в компании Skolkovo Realty.

"На данный момент в столице экспонируется 32 подобных объекта. Самый бюджетный вариант продается за 26,9 миллиона рублей. При наличии такого бюджета можно стать владельцем квартиры площадью 68,9 квадратных метра", - цитирует сообщение РИА "Новости".

Самый дорогой лот из этого списка стоит 597 млн рублей (примерно в 22 раза больше). За такую сумму в столице продают апартаменты на Охотном ряде площадью 360 квадратных метров. При этом самая большая из доступных для покупки квартир с видом на Кремль стоит 250 млн рублей. Ее площадь составляет 1 тыс. квадратных метров.

Напомним, в середине июля в компании Knight Frank сообщили, что сегмент новостроек бизнес-класса в Москве оказался наиболее устойчивым к кризису, вызванному пандемией коронавируса. Так, в первом полугодии в столице было продано 6,7 тыс. квартир и апартаментов бизнес-класса. По сравнению с аналогичным периодом прошло года этот показатель упал всего на 10%.

Около 60% сделок на рынке жилья бизнес-класса пришлось на январь-март, а затем спрос упал из-за карантина. По словам директора департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольги Широковой, некоторые покупатели решили отложить сделки до стабилизации ситуации, но рынок поддержала программа льготной ипотеки под 6,5%. По оценке Широковой, доля сделок с привлечением кредитов в сегменте бизнес-класса за первое полугодие выросла с 39% до 49%.