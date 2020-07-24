Глава ЦБ Эльвира Набиуллина

Банк России / YouTube Банки могут получить право на компенсацию издержек в случае отмены комиссий за оплату услуг ЖКХ

Moscow-Live.ru / Михаил Тихонов

В Центробанке считают необходимым проработать вопрос компенсации банкам издержек при оплате через них услуг ЖКХ в случае принятия законопроекта о запрете взимания комиссий при осуществлении таких платежей. Об этом заявила 24 июля глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"В целом мы поддерживаем этот законопроект. Комиссии за ЖКХ становятся вмененной платой для людей при оплате такого рода услуг. Но при этом мы считаем важным рассмотреть вопрос, как и кто, за счет чего будет банкам компенсировать те расходы, которые у них неизбежно возникают, когда банки администрируют такого рода платежи", - приводит слова Набиуллиной "Интерфакс".

Напомним, в первом чтении законопроект о запрете взимания с граждан комиссий при оплате услуг ЖКХ был принят в середине апреля. Законопроектом предлагается также распространить запрет и на комиссию при оплате пеней, неустоек, штрафов за неполное или несвоевременное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги банкам и почтовым организациям. О подготовке этого законопроекта стало известно в ноябре прошлого года. Тогда лидер фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов отмечал, что комиссии, которые банки взимают с граждан за оплату обязательных платежей, могут составлять 0,5-2% независимо от того, как совершается платеж.

Однако эту инициативу поддержали не все. В начале марта сообщалось, что Ассоциация банков России (АБР) направила в комитет Госдумы по финансовому рынку обращение, в котором говорилось, что финансовые организации выступают против законопроекта об отмене комиссий при оплате гражданами ЖКУ. В АБР считают, что отмена комиссий лишит банки средств на поддержание сети приемов платежей. Сейчас эта деньги банки берут из комиссий, которые управляющие компании (УК), товарищества собственников жилья (ТСЖ) и жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) платят банкам за прием платежей, и из комиссий, которые платят физлица. Отмена комиссии для физлиц приведет к росту расходов УК и ТСЖ на организацию приема платежей, а следствием этого может стать рост тарифов ЖКХ. Не исключено, что отмена комиссий обернется сокращением числа точек приема платежей.

Для решения потенциальных проблем в АБР предложили обязать обеспечить инфраструктуру приема платежей УК и ТСЖ, но затраты на ее поддержание должны будут нести не физлица, а ресурсоснабжающие компании. Также в АБР выступили с инициативой обязать банки, получающие платежи за ЖКУ, брать комиссию с обслуживаемых УК и ТСЖ и делиться ей с банком плательщика, если между банками нет соответствующего договора.

Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ на заседании 22 мая рекомендовал принять законопроект во втором чтении. При этом речь шла о том, что запрет на взимание банковских комиссий за оплату услуг ЖКХ может быть распространен <><>только на пенсионеров и получателей субсидий на оплату ЖКУ.

"С граждан, которым выплачиваются пенсии, в соответствии с законодательством РФ, а также с граждан, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в соответствии с Жилищным кодексом РФ, кредитная организация не имеет права взимать комиссионное вознаграждение за перечисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги, пеней за несвоевременное и (или) неполное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги", - гласила поправка ко второму чтению законопроекта, предложенная первым зампредом комитета по финансовому рынку Игорем Дивинским.

Документ планировалось рассмотреть на пленарном заседании 27 мая, однако рассмотрение законопроекта было перенесено на 9 июня, но в итоге не состоялось.