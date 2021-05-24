Права всех обманутых дольщиков в России будут восстановлены до конца 2023 года. Об этом сообщил в интервью ТАСС гендиректор Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев.

"Наши планы - принять все необходимые решения и до конца 2023 года защитить всех пострадавших граждан", - сказал Тимофеев. Он добавил, что сейчас 61% новых многоквартирных домов в России строится с использованием эскроу-счетов и проектного финансирования, а до конца 2023 года на эту схему перейдет основная масса застройщиков. "И только тогда мы сможем сказать, что новых граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков, появляться больше не будет", - заявил Тимофеев.

Он добавил, что в первом квартале 2021 года в России появилось около 7 тыс. новых обманутых дольщиков. Это связано с длительным мораторием на включение домов в реестр проблемных объектов, который ввели год назад из-за пандемии, а также с мораторием на проверки девелоперов, введенным по той же причине.

"Такой динамики, мы надеемся, в дальнейшем уже не будет, и к концу следующего года прирост [числа дольщиков] вообще прекратится", - считает Тимофеев.

Напомним, с 1 июля 2019 года схема долевого строительства предусматривает, что при покупке квартиры в новостройке и заключении договора долевого участия дольщик передает деньги не застройщику, а банку, и финансовая организация блокирует эти средства на эскроу-счете девелопера до окончания строительства. Застройщик может получить эти деньги только после сдачи дома, а средства на строительство жилья девелоперы должны получать в рамках проектного финансирования в виде банковских кредитов.

В начале апреля Тимофеев сообщил , что в России продолжают появляться проблемные жилые дома, и это создает риски появления до 25 тыс. новых обманутых дольщиков. "У нас до сих пор появляются проблемные объекты, и мы думаем, что это будет еще как минимум 2-2,5 года. Мы делаем осторожные прогнозы, но это порядка 15, 20, а то и 25 тыс. пострадавших граждан", - сказал Тимофеев.

В настоящее время в реестре проблемных объектов числится в общей сложности 2909 домов общей площадью почти 17,1 млн квадратных метров.