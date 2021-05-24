Михаил Мишустин

Пресс-служба правительства России

Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил ряду ведомств до 1 июля проработать вопрос введения допустимой доли расходов домохозяйств на оплату услуг ЖКХ.

"Минэкономразвития России, Минтруду России, Минстрою России, Минфину России проработать вопрос об установлении стандарта допустимой доли расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с учетом экономических и социальных особенностей субъектов Российской Федерации и определении источников финансирования и представить согласованные предложения", - гласит текст поручения, опубликованный на сайте кабмина.

Если доля коммунальных расходов в домохозяйстве будет превышать стандарт, гражданам будут предоставляться субсидии.

Как напоминает РБК , сейчас порядок субсидирования регулируется постановлением правительства Российской Федерации N 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг". Размер субсидии рассчитывается, исходя из дохода домохозяйства за шесть месяцев до даты подачи заявления. При определении дохода домохозяйства учитываются доходы самого подателя заявления, а также его супруга или супруги (независимо от раздельного или совместного проживания). Каждый регион устанавливает эту норму самостоятельно. Например, в Москве можно получить субсидию, если расходы на коммунальные услуги превышают 10% совокупного дохода семьи, в Санкт-Петербурге - 14%.

Ранее правительство упростило порядок оформления таких субсидий. С 1 января 2021 года гражданам не нужно предоставлять квитанции и чеки об оплате жилищно-коммунальных услуг, а также справки об отсутствии задолженности. Госорганы будут сами получать эту информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия.