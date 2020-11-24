В Москве с января тарифы на ЖКХ вырастут на 3,5%

В Москве с 1 января 2021 года будут проиндексированы цены, ставки и тарифы на жилищные услуги. Изменится ставка платы за пользование жилым помещением и его содержание, а также минимальный размер взноса на капитальный ремонт. Такое решение принято на заседании президиума правительства Москвы, сообщается на сайте мэрии.

Так, ставку платы за пользование жилым помещением для нанимателей государственного жилищного фонда увеличат на 3,5 процента, а ставка платы за содержание жилого помещения будет проиндексирована на 4,6 процента. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт повысят на 3,5 процента.

Решение об индексации тарифов на коммунальные услуги (водоснабжение, отопление, электроснабжение и другие) будет принято позднее и вступит в силу не ранее 1 июля 2021 года. В целом совокупный рост платежа за жилищно-коммунальные услуги с января 2021 года будет ниже ожидаемого уровня инфляции (3,5%), говорится в сообщении. Все действующие льготы и меры социальной поддержки граждан по оплате услуг ЖКХ сохраняются.

В июне сообщалось, что власти могут заморозить на уровне 2019 года плановое ежегодное повышение тарифов на услуги ЖКХ в условиях пандемии. Несмотря на то, что еще в апреле того же года сообщалось о значительном снижении собираемости платежей, тарифы ЖКХ вновь выросли с 1 июля.

Бывший глава Минстроя Владимир Якушев заявлял, что в случае заморозки тарифов отрасли грозит серьезное недофинансирование. По его словам, ЖКХ недополучит 300 миллиардов рублей доходов только по воде и теплу, что приведет к недофинансированию программ модернизации коммунальной инфраструктуры. Неоправданной заморозку тарифов назвал и вице-премьер России Марат Хуснуллин, заявив, что такое решение поставит под угрозу подготовку предприятий ЖКХ к зимнему сезону.