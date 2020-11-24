Росреестр В Москве зафиксирован новый месячный рекорд по количеству ипотечных сделок

Росреестр

По итогам октября столичное управление Росреестра зарегистрировало 12,1 тыс. договоров ипотечного жилищного кредитования. Это показатель на 51% превысил показатель октября прошлого года (8,03 тыс. договоров) и оказался на 17% выше показателя сентября (10,33 тыс. договоров). Таким образом, октябрь установил новый рекорд по числу ипотечных сделок в Москве за месяц. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В столичном регионе в октябре зарегистрировано наибольшее за все годы количество ипотек - превышен показатель в 12 тыс. договоров, что на 15% больше рекордного декабря прошлого года, когда было зафиксировано 10,5 тыс. кредитов на приобретение недвижимости. При этом число сделок растет в среднем на 10% ежемесячно с июня, практически сразу после начала действия программы льготного кредитования при покупке квартиры на первичном рынке жилья", - отметил комментирует глава Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

В общей сложности с января по октябрь в Москве зарегистрировали 79,77 тыс. ипотечных договоров, на 11% больше, чем за десять месяцев прошлого года (72,06 тыс. договоров).

Напомним, накануне зампред Банка России Ольга Полякова признала, что заметный рост цен на новое жилье в России практически нивелировал выгоду от программы льготной ипотеки под 6,5%.

"Субсидирование ипотеки предоставило возможность многим заемщикам получить кредиты, но, вместе с тем, мы видим, что и цена на жилье за это время подросла. Если ставка по десятилетнему кредиту была снижена с 7% до 5%, то это уменьшило ежемесячный платеж где-то на 9% для заемщика. Но мы видим, что рост цены на 10% практически полностью нивелирует этот эффект", - сказала Полякова.

Она также указала на различную динамику цен на новостройки в регионах. Так, в Москве и Московской области, которые являются лидерами по ипотечному кредитованию, стоимость жилья выросла примерно на 16%. "Это достаточно существенно, и это практически нивелирует тот эффект от субсидирования ипотеки, который мы получили", - признала Полякова.

В конце октября президент России Владимир Путин заявил о необходимости предотвратить резкий рост цен на жилье, который может свести на нет эффект от программы льготной ипотеки под 6,5%. "С повышением доступности ипотеки нужно увеличить предложение на жилищном рынке, чтобы не допустить перекосов и резкого роста цен на жилье. Мы эту угрозу видим, иначе весь эффект от снижения ставок пойдет на нет, сведется к нулю", - сказал он.