Законопроект о правовом статусе апартаментов в России планируется принять до конца текущего года. Об этом 24 сентября заявил на конференции РБК вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Мы подготовили закон по определению правового статуса апартаментов. Сейчас есть много споров, эта тема больше касается Москвы и крупных городов. Что такое апартаменты, как их признавать, как считать на них социальные нормы: мы планируем до конца этого года, в осеннюю сессию, принять это решение", - заявил вице-премьер.

Напомним, сейчас апартаменты относится к нежилым помещениям, и в них нельзя зарегистрироваться. Фактически же апартаменты являются жильем. Кроме того, для них применяются повышенные тарифы ЖКХ и налоговые ставки.

В марте этого года глава правительства Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину рассмотреть предложения Совета Федерации по вопросу установления правового режима апартаментов.

Еще в 2018 году в Госдуму был внесен законопроект о переводе апартаментов в разряд жилых помещений. В пояснительной записке к документу отмечалось, что строительство апартаментов получило широкое распространение в крупных городах и их неузаконенный правовой статус порождает значительное количество проблем как для граждан (невозможность регистрации по месту жительства в таких помещениях), так и для городов (необеспеченность заселяемых граждан объектами социальной инфраструктуры). Тогда законопроект раскритиковал Верховный суд, а через некоторое время был отозван из Госдумы.

В прошлом году в Минстрое разработали другой законопроект, регулирующий строительство апартаментов. В ведомстве предложили изменить Жилищный кодекс и установить порядок перевода нежилых помещений в апартаменты. В январе этого года Хуснуллин заявил, что поправки, уточняющие статус апартаментов, могут быть приняты до конца года, тогда же вице-премьер признал необходимость корректировки законодательства в этой сфере.

На днях в подмосковном Красногорске выставили на продажу апартаменты, в которых заявленная жилая площадь составляет всего 2 квадратных метра. Выставленный на продажу за 1,15 млн рублей объект без окон расположен на 3 этаже многоквартирного дома, построенного в 2017 году. Общая площадь помещения составляет 6,6 квадратного метра. В апартаментах есть душ, санузел, холодильник кровать, плита и стол.