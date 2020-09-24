Российское правительство намерено продлить программу льготной ипотеки под 6,5%. Об этом 24 сентября, на конференции РБК заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Чиновник назвал запущенную весной программу очень успешной, отметив, что она позволила многим россиянам приобрести жилье по низкой ставке и привлечь в отрасль 500 млрд рублей. "Мы намерены это продлевать. На каких условиях - мы обсудим в ближайший месяц", - сказал Хуснуллин.

Ранее в поддержку продления программы, срок действия которой истекает 1 ноября, выступил глава Минстроя Владимир Якушев. "Сейчас продолжается дискуссия, будет ли эта программа продолжена в дальнейшем, она не закрыта. Договоренность на площадке правительства была такой, что мы проведем оценку, дадим окончательные результаты, как сработала программа, после этого будет принято решение, будет ли продолжена данная программа", - говорил Якушев.

Напомним, Напомним, в конце апреля правительство РФ приняло постановление о программе льготной ипотеки под 6,5%, утвердить которую ранее поручил президент Владимир Путин в рамках мер поддержки граждан и строительной отрасли в период эпидемии коронавируса.

Документ гласил, что программа распространяется на кредиты, выданные с 17 апреля по 1 ноября 2020 года, а льготные условия действуют весь срок кредита. Разницу между 6,5%, которые будут платить заемщики, и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство. Предельная сумма ипотечного кредита для покупки жилья в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях изначально составляла 8 млн рублей, а в остальных регионах - 3 млн рублей. Первоначальный взнос составлял не менее 20% (затем порог снизили до 15%), а купить в рамках программы можно только жилье в новостройке.

В конце июня Михаил Мишустин подписал постановление кабмина о повышении максимальной суммы ипотечных кредитов по льготной программе со ставкой 6,5%. "В рамках нового поручения президента правительство оперативно подготовило изменения в правила выдачи таких кредитов. Постановление уже подписано, максимальная сумма кредита для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей увеличена с 8 до 12 млн рублей, а для жителей других регионов - с 3 до 6 млн рублей", - сказал Мишустин.

Эксперты отмечали, что после повышения предельных сумм кредитов по новой программе можно будет купить от 80% до 95% квартир в российских новостройках. Для Москвы речь шла о 70% всех новых квартир.

В конце августа в госкомпании "Дом.РФ" сообщили, что российские банки получили 501,2 тыс. заявок на льготную ипотеку. На тот момент было одобрено более 134 тыс. заявок на 362,4 млрд рублей.