stroi.mos.ru Строительство небоскреба под штаб-квартиру Роскосмоса в Москве начнется в конце 2020 года

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Строительство высотной башни Национального космического центра (НКЦ) на территории Центра им. Хруничева в Москве должно начаться до конца 2020 года. Об этом сообщил "Интерфаксу" замгендиректора по управлению объектами компании "МИП-Строй N1" Алексей Надыршин.

По его словам, в четвертом квартале должны быть готовы все документы, необходимые для стройки. Сейчас на площадке идут работы по ускорению и оптимизации будущего строительства. "За счет организационных мероприятий, применения новых технологических методов строительства и логистики мы увеличили производительность на 37%", - заявил Надыршин.

В башне будет 47 этажей и шпиль, общая высота составит 267 метров (ранее речь шла о небоскребе высотой 250 метров). В ней разместится штаб-квартира Роскосмоса. Также к комплексу будет примыкать длинный корпус с исследовательскими лабораториями и офисами.

"У конгресс-центра, расположенного в нижней части комплекса, к примеру, появится медиафасад, позволяющий транслировать видео с борта Международной космической станции в реальном времени. А перед ним расположится арт-инсталляция - парящая фигура космонавта в скафандре в натуральную величину", - рассказывал ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Напомним, в конце февраля 2019 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о проекте строительства в Москве штаб-квартиры Национального космического центра госкорпорации. Тогда сообщалось, что здание, в котором будут размещаться головной офис госкорпорации, отраслевой банк, ситуационный центр и центр управления полетами планируется возвести с нуля.

В марте стало известно, что свыше 80 гектаров территории Центра им. Хруничева получит мэрия Москвы, и на этой земле может быть построена коммерческая недвижимость. Взамен власти города обещали инвестировать 44 млрд рублей в создание технопарка и НКЦ: для этого планируется создать совместное предприятие, в котором у Роскосмоса будет блокпакет.

В июне прошлого года источники сообщили, что застройкой территории Центра Хруничева займется принадлежащая столичному правительству компания "Мосинжпроект", которая возведет НКЦ, а также деловой центр с технопарками общей площадью около 2,9 млн квадратных метров, что превышает площадь делового центра "Москва-Сити", где к настоящему времени построено около 2,5 млн квадратных метров недвижимости.

Занимавший тогда пост вице-мэра Москвы Марат Хуснуллин говорил, что космический центр, созданный на территории площадью 6,9 гектара, объединит основные профильные организации, конструкторские бюро и опытные производства Роскосмоса. Завершить строительство НКЦ планируется в 2022 году.