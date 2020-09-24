В России вступили в силу новые правила поверки счетчиков

24 сентября в России вступили в силу принятые в конце прошлого года поправки в закон "Об обеспечении единства измерений", которые делают необязательными бумажные свидетельства о поверке счетчиков.

Поправки устанавливают приоритет электронной регистрации результатов оформления поверки: без передачи сведений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений результаты метрологических работ будут недействительны. Что же касается бумажных свидетельств, то заказчики поверки будут вправе попросить такой документ, но он будет носить лишь дополнительный информационный характер.

Теперь после проведения поверки прибора специалист должен будет внести данные о ней в реестр федеральной государственной информационной системы (ФГИС) "Аршин". Убедиться, что запись о поверке внесена в реестр, владелец сможет, указав в строке поиска заводской/инвентарный номер средства измерения. Там же можно узнать дату следующей поверки, отмечает "Российская газета".

"Они (поправки. - Прим. NEWSru.com) помогут защитить потребителей от мошенников, а также облегчат проведение работ проверяющих органов и участников метрологической деятельности", - говорил ранее глава Росстандарта Алексей Абрамов, поясняя, что изменения затрагивают все средства измерений. В правительстве считают, что новые правила поверки приведут к сокращению сроков выполнения и стоимости работ в этой сфере и на фоне перехода к цифровой экономике обеспечат прозрачность и контролируемость данных метрологических работ, а также исключат случаи подделки свидетельств о поверке.

Напомним, из-за пандемии коронавируса власти до 1 января 2021 года отменили поверки бытовых приборов учета коммунальных ресурсов. Показания счетчиков с истекшим сроком поверки должны приниматься коммунальщиками до конца текущего года. Кроме того,в случае неоплаты услуг ЖКХ потребителями коммунальщики не имеют права до конца 2020 года взимать пени и штрафы за просрочку, а также отключать или ограничивать подачу коммунальных ресурсов неплательщикам.

Отметим, что с 1 июля граждан освободили от обязанности по организации поверки электросчетчиков, но обязанность проводить регулярную поверку счетчиков воды и других бытовых приборов учета по-прежнему лежит на потребителях.