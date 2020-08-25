fizkes / DepositPhotos Число сделок на вторичном рынке жилья в Москве выросло почти на треть

fizkes / DepositPhotos

По итогам июля на рынке вторичного жилья Москвы было зарегистрировано 11,3 тыс. сделок на основании договоров купли-продажи (мены). По данным Росреестра, которые приводит РБК, по сравнению с июнем (8,6 тыс. сделок) этот показатель вырос на 30%, но оказался на 10% меньше, чем в июле 2019 года (12,5 тыс. сделок).

"В июле количество зарегистрированных переходов прав на основании договоров купли-продажи жилья значительно возросло по сравнению с июнем, когда рынок недвижимости только начал восстанавливаться после отмены в столице режима самоизоляции граждан", - прокомментировал эти данные руководитель столичного управления Росреестра Игорь Майданов. Он добавил, что росту числа сделок поспособствовало снижение ставок по ипотеке после очередного уменьшения ключевой ставки ЦБ.

Отметим, что обычно в июле регистрируется наименьшее число сделок на рынке недвижимости в году, а максимальная активность на рынке наблюдается в конце года и весной. Однако в 202- году пандемия изменила эту картину.

Напомним, в начале августа в Росреестре сообщили, что в январе-июне на вторичном рынке жилья в России было оформлено 1,36 млн сделок. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (3,89 млн сделок) этот показатель упал на 65%.

На прошлой неделе сообщалось, что на вторичном рынке жилья в России заметно выросли цены на студии и "однушки" площадью до 32 квадратных метров: с начала года такие квартиры подорожали в среднем на 13%. Об этом говорилось в отчете аналитиков портала "Мир квартир".

"Самые дорогие студии и малогабаритные "однушки", кроме Москвы, где они продаются в среднем за 6,7 млн рублей, обнаружились в Петербурге (3,8 млн за средний лот), Сочи (3,5 млн), Владивостоке (3,4 млн) и Севастополе (почти 4 млн)", - отмечалось в отчете компании. При этом самые низкие цены на такие квартиры были зафиксированы в Магнитогорске (1,2 млн рублей), Нижнем Тагиле, Кургане (по 1,3 млн), Владикавказе и Астрахани (по 1,4 млн).

Если говорить о динамике цен, то больше всего стоимость малогабаритных квартир выросла во многих городах со сравнительно недорогим жильем и невысокими доходами населения. Например, в Рязани и Ставрополе рост составил 29%, в Саратове и Новокузнецке - 28%, а в Ульяновске - 27%. В Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде цены выросли на 2-7%, а в Грозном и Симферополе упали на 8% и 1,5% соответственно.