Fotolime / DepositPhotos Число сделок со сверхдорогой недвижимостью в мире упало вдвое

Fotolime / DepositPhotos

В первой половине 2020 года количество сделок в мире с жилой недвижимостью стоимостью более 10 млн долларов сократилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным компании Knight Frank, в январе-июне была совершена 281 сделка с таким жильем.

"Несмотря на сокращение количества сделок, лоты как правило имели более высокую стоимость. В целом за период с марта по июнь средний мировой показатель вырос на 15% - до 20,7 млн долларов по сравнению с 18 млн долларов за аналогичный период в 2019 году", - цитирует РИА "Новости" отчет компании.

Более половины все сделок со сверхдорогим жильем в январе-июне пришлось на три города: Гонконг (60 сделок), Лос-Анджелес (52 сделки) и Нью-Йорк (41 сделка). При этом максимальный рост средней стоимости такого жилья был зафиксирован в Лондоне, где этот показатель вырос в 2,2 раза и составил 38 млн долларов.

По всей видимости, лондонская статистика включает покупку неизвестным предпринимателем российского происхождения дома в центре Лондона стоимостью 15,5 млн фунтов стерлингов (19 млн долларов).

Речь идет о доме, расположенном по адресу 26 Old Queen Street. Окна этого таунхауса площадью 610 квадратных метров выходят на парк Сент-Джеймс, граничащий с Букингемским и Сент-Джеймсским дворцами, а также Министерством иностранных дел, Минфином и резиденцией премьер-министра Великобритании. В доме имеется пять спален, три гостиные, рабочий кабинет, библиотека, комната для игр и общения, а также хранилище для вина и шампанского. На крыше расположена терраса, а на заднем дворе разбит небольшой сад. Интерьерами особняка занималась дизайнер Никола Фонтанелла, которая работала над проектами для Мадонны, Гая Ричи и Наоми Кэмпбелл.

Напомним, в июле в Knight Frank сообщили, что в первой половине 2020 года в Москве было продано 360 элитных квартир. По сравнению с показателем 2019 года объем продаж сократился на треть. В исследовании уточнялось, что из-за пандемии коронавируса провальным ожидаемо оказался второй квартал, когда было реализовано 130 лотов - на 57% ниже того же периода прошлого года.