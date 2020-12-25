Список московских долгостроев за год сократился почти на 15%

Из списка долгостроев Москвы в 2020 году удалось был исключен 41 объект. В результате этот перечень сократился почти на 15% и сейчас насчитывает 239 объектов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

"С начала года 11 бывших долгостроев введены в эксплуатацию, еще на 17 объектах выданы разрешения на строительство, работы уже возобновлены или возобновятся в ближайшее время, а 13 объектов были исключены из перечня, поскольку там объекты долгостроя отсутствуют. На этих участках строительство либо не начиналось вовсе, либо конструкции были демонтированы, а территории благоустроены", - рассказал глава ведомства Сергей Левкин.

В департаменте добавили, что в ближайшее время возобновится строительство культурно-спортивного центра ОАО "Чайка" в Турчаниновом переулке. Этот объект простаивает с 2011 года, а достроить его теперь планируют в 2023 году.

Отметим, что в Москве в список долгостроев попадают объекты, работы на которых не ведутся в течение как минимум двух лет.

Напомним, по данных "Архнадзора", в 2020 году в Москве снесли 23 исторических здания - на два больше, чем в 2019-м и 2018 годах. "Самым вопиющим случаем 2020 года несомненно стал снос водонапорной башни XIX века на Ходынской улице. Зданию было больше 100 лет, оно пережило столько разных событий, а в 2020 году его власти признали объектом самовольного строительства и разрушили. Также из перечня утрат стоит выделить такие знаковые адреса, как Дом Черникова, за сохранение которого несколько лет боролись жители и градозащитники, а также доходный дом Варенцова 1880 года на Старой Басманной", - отмечал координатор "Архнадзора" Андрей Новичков.

Всего с 2010 года в Москве снесли свыше 210 исторических сооружений.