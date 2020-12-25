Дефицит мигрантов на стройках повысит себестоимость строительства на 7%

Себестоимость строительства в России увеличится примерно на 5-7% из-за дефицита мигрантов на стройплощадках, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщил 25 декабря вице-премьер Марат Хуснуллин.

"У нас зарплата подорожала из-за отсутствия мигрантов в два раза, значит, стоимость строительства подорожает в среднем на 5-7%", - сказал Хуснуллин (цитата по ТАСС). При этом он уточнил, что на выплаты строителям приходится 25-30% себестоимости строительства.

Вице-премьер добавил, что кабмин готовит точечные решения по вопросу нехватки рабочей силы на стройках в России. Также Хуснуллин напомнил, что пандемия привела к срыву поставок и росту стоимости стройматериалов. Так, сейчас ФАС и Минпромторг разбираются в удорожании металла на 40% за две недели.

Напомним, на прошлой неделе Минстрой внес в правительство предложения по организации упрощенного въезда трудовых мигрантов для работы на российских стройплощадках. При этом серьезном упрощении въезда трудовых мигрантов, дефицит которых возник на стройках из-за закрытия границ в условиях пандемии, речи не идет. В Минстрое предложили разрешить ввоз мигрантов только организациям, гарантирующим обеспечение санитарно-эпидемиологического контроля (получение заключения об отсутствии у мигрантов COVID-19 по итогам исследования методом ПЦР). Кроме того, принимающая сторона должна организовать место постоянного проживания для работников, поставить их на миграционный учет и оформить с ними трудовые отношения. От самих мигрантов требуют получить патент на работу в России.

За исключением анализов на COVID-19, все эти требования существовали и раньше, но не всегда исполнялись, в том числе потому, что частично были в зоне ответственности самих работников, которые сперва въезжали в Россию, а затем искали работу на стройках. Отчасти дефицит связан с закрытием границ, а отчасти с переходом некоторых мигрантов на другую работу в связи с полной или частичной приостановкой строек из-за пандемии.

16 декабря глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил, что нехватка рабочих на строительных площадках Москвы в декабре составляет порядка 10 тыс. человек. "Сейчас на наших строительных площадках работают 60-65 тыс. строителей, это наши контрагенты департамента строительства. Непосредственно в декабре нам не хватает около 10 тыс. строителей. Это очень важный вопрос для нас, мы его решаем", - сказал Загрутдинов.

По его словам, Москва каждый год сталкивается с нехваткой рабочих на стройках, но в этом году ситуация обострилась из-за ограничений, связанных с пандемией. В качестве возможных решений проблемы дефицита кадров Загрутдинов перечислил использование новых технологий, повышение производительности труда, повышение зарплаты и популяризацию строительных специальностей. "Также мы ведем полномасштабную программу по привлечению специалистов из субъектов", - добавил чиновник.

На днях Марат Хуснуллин признал, что дефицит рабочей силы на стройплощадках в России может привести к снижению объемов ввода нового жилья. "Мы видим риск по вводу жилья в декабре из-за недостатка трудовых ресурсов, включая иностранную рабочую силу, особенно остро проблема ощущается в Московском регионе", - сказал Хуснуллин.

Ранее некоторые эксперты заявили, что частично восполнить дефицит рабочих рук на стройках смогут женщины, которые с 1 января получат возможность работать по ранее запрещенным для женщин специальностям.