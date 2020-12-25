Алексей Навальный / YouTube Член команды отравителей, с которым говорил Навальный, купил квартиру через два месяца после провала операции

Алексей Навальный / YouTube

Сотрудник ФСБ Константин Кудрявцев, которого считают причастным к отравлению Алексея Навального "Новичком" в августе этого года, купил квартиру в Москве через два месяца после неудачной операции по убийству оппозиционера. Об этом написал Навальный в своем блоге.

Оппозиционер, ранее поговоривший с Кудрявцевым по телефону под видом помощника секретаря Совбеза Николая Патрушева, о деталях неудачного покушения, напомнил, что утром 25 декабря у сотрудницы Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь прошел обыск, а затем против нее возбудили уголовное дело за звонок в дверь квартиры Кудрявцева 21 декабря.

"Звонишь в дверь убийце - тебе выламывают твою собственную и увозят тебя на допрос.Такая истеричная реакция не просто подтверждает подлинность разговора с Кудрявцевым, но и, случайным образом, дает нам больше информации о том, сколько заплатили ФСБшникам, которые пытались меня убить", - написал Навальный.

Он пояснил, что адрес квартиры Кудрявцева в доме на Суздальской улице в Москве удалось найти в данных о его автомобиле. В выписке на эту квартиру, приватизированную в 2014 году, ее владельцами числятся сын, жена и теща Кудрявцева. При этом Галина Субботина (теща Кудрявцева) в день приезда Соболь вышла на звонки из соседней квартиры.

Выписка на эту квартиру гласит, что ее владельцем является сам Константин Кудрявцев. Собственником этого жилья он стал 28 октября этого года. Навальный и его коллеги считают квартиру вознаграждением Кудрявцева за работу.

Благодаря теще отравителя из ФСБ Кудрявцева и тому, что она написала заявление на @SobolLubov, мы узнали, что через два месяца после спецоперации в Томске Кудрявцев купил новую квартиру. https://t.co/ba3FLfZDDr pic.twitter.com/2p0Bo8tt7V— Maria Pevchikh (@pevchikh) December 25, 2020

"Да, это не вилла в Дубае или Маями, как у российских депутатов, и даже не квартира на "золотой миле" в центре Москвы. Всего 40м2 в Новокосино. Но тем не менее. Такая квартира стоит около 7,5 миллионов рублей. И купил ее наш ФСБшник Кудрявцев без ипотеки. Принес 7,5 миллионов и купил. Может ли это быть совпадением? Может, конечно. Но лично мне так не кажется", - подытожил Навальный.

Напомним, 21 декабря полиция задержала Любовь Соболь после того, как она пришла в квартиру Константина Кудрявцева. Соболь собирались допросить в рамках доследственной проверки по статье УК РФ о нарушении неприкосновенности жилища, но она отказалась от показаний. Ее признали виновной в неповиновении полицейскому и назначили административный штраф в одну тысячу рублей.