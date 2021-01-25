Госдума рассмотрит законопроект о "гаражной амнистии" в первом чтении 26 января

Moscow-Live / Николай Будишевский

Госдума на пленарном заседании во вторник, 26 января, рассмотрит в первом чтении законопроект о "гаражной амнистии". Об этом в понедельник сообщил первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков, передает ТАСС.

Речь идет о законопроекте, который был внесен в Госдуму в середине декабря прошлого года главой комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком.

В текущей редакции документ предполагает, что "гаражная амнистия" будет действовать до 1 января 2026 года. По словам Крашенинникова, законопроект был "разработан с целью создания правовых условий для оформления прав граждан на такие объекты недвижимости, как гаражи". Документ описывает механизм предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи, возведенные до вступления в силу Градостроительного кодекса (до 30 декабря 2004 года).

В законопроекте определен перечень документов, необходимых для приобретения гражданами таких земельных участков. Помимо этого, документ предусматривает одновременный государственный кадастровый учет и государственную регистрацию права собственности на возведенный до введения в действие Градостроительного кодекса гараж и на земельный участок под таким гаражом.

Крашенинников отмечал, что граждане будут освобождены от необходимости самостоятельно обеспечивать кадастровый учет объектов, поскольку он будет проводиться органом МСУ. Кроме того, при оформлении права собственности на гараж и землю гражданам не придется оплачивать госпошлину. В законопроекте также указано, что органы МСУ смогут согласовывать размещение гаражей, не являющихся объектами капитального строительства без предоставления земельных участков. Речь идет о гаражах, расположенных на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Ранее законопроект поддержали правительство РФ и профильный комитет Госдумы.