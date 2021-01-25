Миллионы "умных" электросчетчиков в России могут попасть под замену из-за требований Минцифры

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Минцифры не включило популярный стандарт передачи данных интернета вещей NB-IoT в перечень допустимых к использованию в системах и приборах учета электроэнергии, и теперь миллионы "умных" счетчиков, использующих этот стандарт могут попасть под замену. Об этом говорится в письме операторов сотовой связи, направленном замглавы Минцифры Олегу Иванову 22 января.

Как пишет "Коммерсант" , в утвержденный 30 декабря перечень вошел только отечественный стандарт передачи данных NB-Fi. При этом операторы уже давно используют счетчики на базе NB-IoT. Так, у "ВымпелКома" (бренд "Билайн") есть сети на NB-IoT в Центральном и Уральском федеральных округах. В компании считают, что из-за решения Минцифры вне закона только в Центральной России могут оказаться около 1 млн приборов учета электричества, замена которых приведет к росту цен на электроэнергию. В "Ростелекоме" также сообщили, что позиция Минцифры потребуют пересмотра ряда проектов. В МТС отметили, что компания запустила сеть интернета вещей на NB-IoT более чем в 70 регионах России. Компания "МегаФон" реализовала два проекта на федеральном уровне с использованием этого стандарта. Наконец, несколько проектов с NB-IoT для заказчиков из сферы ЖКХ есть у оператора Tele2.

В Минцифры заявили, что в перечень были включены стандарты, принятые Росстандартом и рекомендованные Минэнерго и ФСБ. При этом в ведомстве отметили, что перечень будет носить рекомендательный характер, тогда как операторы считают его обязательным для применения. В компания также отметили, что одобренный перечень ограничивает конкуренцию на рынке. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) согласны с тем, что этот вопрос требует изучения, и ведомство готово участвовать в его обсуждении.

Популярный среди операторов стандарт передачи данных NB-IoT используется в приборах с традиционной или встроенной виртуальной (eSIM) SIM-картой. От стандартов связи GSM, 3G и 4G его отличает низкое энергопотребление, которое позволяет счетчикам работать до десяти лет без замены батареи. Что же касается стандарта NB-Fi, то в его основе лежит технология, разработанная российской компанией "Вавиот". Он был утвержден Росстандартом в 2019 году как первый отечественный протокол интернета вещей. При этом операторы в письме Иванову называют это стандарт менее безопасным по сравнению с иностранными аналогами, поскольку он работает в нелицензируемых частотах.

Напомним, 1 июля 2020 года в России начал действовать закон, обязывающий поставщиков электроэнергии за свой счет устанавливать приборы учета в многоквартирных домах, а сетевые компании - в коммерческом секторе и в частных домах. По прогнозу структур "Росатома", в 2025 году объем рынка отечественных "умных" приборов для ЖКХ и строительства может составить 127,8 млрд рублей.