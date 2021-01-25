В 2020 году покупатели элитных квартир в столичных новостройках потратили на приобретения жилья 112 млрд рублей. Этот показатель вырос на 10% по сравнению с 2019 годом и стал рекордным за последние шесть лет, говорится в исследовании компании Knight Frank, обзор которого приводит РБК .

В отчете указано, что всего в прошлом году в Москве заключили 1,3 тыс. сделок с элитными новостройками, на 11% больше, чем годом ранее. Средняя стоимость жилья в элитных новостройках Москвы в 2020 году составила 890 тыс. рублей за квадратный метр (+10% по сравнению с 2019 годом). При этом в обоих рассматриваемых аналитиками сегментах (премиальном и люксовом) цены достигли максимальных значений и составили 696 тыс. рублей (+15%) и 1,3 млн рублей (+18%) за квадратный метр соответственно.

"В 2020 году рынок элитной жилой недвижимости показал превосходные финансовые результаты, несмотря на все негативные последствия карантинных мер. Исторически рекордные продажи в последние месяцы позволили не только компенсировать "провал" второго квартала, но и превысить результаты 2019 года. В ближайшей перспективе мы ожидаем выход на рынок ряда интересных проектов - как масштабных комплексов с качественной инфраструктурой, так и "бутиковых" объектов в самом центре столицы, которые поддержат спрос в будущем", - прокомментировал итоги года директор департамента городской недвижимости Knight Frank Андрей Соловьев.

Что же касается районов, которые были наиболее популярны среди покупателей элитной недвижимости в 2020 году, то 25% сделок пришлось на покупку квартир в районе Дорогомилово, а 23% - на Пресненский район. Далее идут районы Раменки (8%), Тверской (8%) и Хамовники (7%).