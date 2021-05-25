Компания "Газпром" планирует возвести в Санкт-Петербурге небоскреб "Лахта Центр 2", который будет более чем в 1,5 раза выше построенного ранее под новую штаб-квартиру "Газпрома" небоскреба "Лахта-центр".

Архитектурная концепция нового небоскреба была представлена на заседании Межведомственного совета по реализации Соглашения о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и ПАО "Газпром". Как говорится в описании проекта, высота здания составит 703 метра (отсылка к году основания Санкт-Петербурга), а сама башня, которое планируется построить недалеко от "Лахта Центра", станет органичным продолжением современного архитектурного ансамбля и "мировым лидером в области технологических инноваций и зеленого строительства".

"Небоскреб будет вторым по высоте в мире и абсолютным рекордсменом по высоте обзорной площадки (590 м) и верхнего эксплуатируемого этажа. Благодаря появлению такого объекта район получит дополнительный импульс к развитию и закрепит за собой статус современного центра города с концептуальными пространствами для образования и отдыха", - говорится в сообщении компании.

"Символически эта башня дополнит башню "Лахта Центра" как еще один высочайший образец экоустойчивой высотной архитектуры с лучшими в своем классе энергосберегающими решениями и разнообразным функциональным назначением. Новое высотное здание воплощает великую идею, вдохновленную энергией во всех ее формах, от спиральных энергетических волн, генерируемых вокруг квазара в глубине космоса, до спиралей энергии волн в воде. Облик здания находится в гармонии с элегантными плавными формами башни "Лахта Центра", - заявил архитектор проекта Тони Кеттл, который ранее возглавлял авторский коллектив, разработавший архитектурную концепцию "Лахта Центра".

В "Газпроме" также сообщили, что проект будет реализован на принципах проектного финансирования, вне инвестиционной программы "Газпрома", компанией специального назначения, не аффилированной с ПАО "Газпром". При этом "Газпром" предоставит основной участок под строительство.

Напомним, высота небоскреба "Лахта Центр" составляет 462 метра. Этот небоскреб в 87 этажей стал вторым по высоте строением в России и Европе. Он на 88 метров превосходит московскую "Башню Федерация", уступая лишь 540-метровой Останкинской телебашне. Первоначально для строительства "Лахта Центра" власти Петербурга выделили участок на правом берегу Невы в муниципальном округе Малая Охта. Но этот проект вызвал массовые протесты градозащитников, поэтому башню решили строить вдали от исторической части города. Однако теперь горожане жалуются, что высокая башня портит вид на Петропавловскую крепость. Судя по демонстрационному видеоролику, второй небоскреб дополнит этот вид.

В ноябре 2018 года объем финансирования строительства "Лахта Центра" достиг отметки в 120,7 млрд рублей. Единственным источником финансирования строительства комплекса назывались займы оператору проекта АО "МФК Лахта Центр" от ПАО "Газпром нефть". В настоящее время в комплексе ведутся внутренние отделочные и монтажные работы.