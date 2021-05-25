В Старой Москве не осталось округов с новостройками дешевле 200 тыс. рублей за "квадрат"

Фотобанк Moscow-Live / Вячеслав Акишин

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках массового сегмента во всех округах Старой Москвы в апреле 2021 года превысила 200 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании компании "Метриум", обзор которого приводит "Интерфакс" .

"В апреле средняя стоимость квадратного метра в массовых новостройках во всех округах "старой" Москвы превысила 200 тыс. рублей за квадратный метр. Это произошло впервые за всю историю наблюдений", - говорится в сообщении компании.

Единственным округом Москвы, где в новостройках эконом- и комфорт-класса сохранялись средние цены ниже 200 тыс. рублей за квадратный метр, до апреля был Юго-Западный административный округ (ЮЗАО). Теперь квартиры в таких новостройках в ЮЗАО в среднем стоят 210 тыс. рублей за квадратный метр, и этот показатель является минимальным в столице. Так, в СВАО "квадрат" стоит в среднем 218 тыс. рублей, в ЮВАО - 225 тыс. рублей, в ЮАО - 226 тыс. рублей, в САО - 240 тыс. рублей, в ВАО - 248 тыс. рублей, в СЗАО - 254 тыс. рублей, в ЗАО - 259 тыс. рублей. При этом средняя стоимость новой квартиры в новостройках массового сегмента в Москве за год выросла с 10,98 млн до 12,28 млн рублей, а средняя площадь сократилась с 58,5 до 52,5 квадратного метра.

"Застройщики перекладывают растущую себестоимость строительства на конечных покупателей и с осторожностью управляют объемом предложения, который еще только предстоит построить. Сейчас в продаже всего 10 тыс. квартир в массовом сегменте, что очень мало и затрудняет выбор подходящего варианта для покупателя", - отметила управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что по итогам первого квартала стоимость нового жилья в границах Старой Москвы выросла на 24,4% по сравнению с первым кварталом 2020 года и достигла рекордного в истории рынка значения в 405,8 тыс. рублей за квадратный метр.

В компании Knight Frank связали рост цен с увеличением доли жилья бизнес-класса в структуре предложения до 40% при одновременном снижении доли массового жилья до 42%. Еще 18% рынка занимает элитный сегмент. На цены также повлияли рост себестоимости строительства и ценовая политика застройщиков. Что же касается объема предложения нового жилья, то в первом квартала этот показатель составил 1,86 млн квадратных метров и стал минимальным за последние пять лет. Сокращение предложения также привело к росту цен.