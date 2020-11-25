Россияне установили рекорд по досрочному погашению ипотеки

В третьем квартале 2020 года российские ипотечные заемщики досрочно погасили жилищные кредиты объемом свыше 0,5 трлн рублей, на 82,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Банка России.

В общей сложности в июле-сентябре россияне досрочно погасили ипотеку объемом 524,8 млрд рублей. По сравнению со вторым кварталом этого года объем досрочно погашенных ипотечных кредитов вырос в полтора раза. Это рекордный квартальный показатель для российского рынка (такая статистика ведется с 2018 года).

По данным ЦБ, большинство заемщиков погасили кредиты за счет собственных сбережений. Также досрочному погашению способствовали государственные субсидии. Около 3% заемщиков воспользовались рефинансированием ипотеки.

Напомним, в середине ноября сообщалось, что В России досрочно установлен годовой рекорд выдачи ипотеки. Об этом свидетельствуют предварительные данные "Дом.РФ" и Frank RG. "За десять месяцев текущего года российские банки выдали более 1,3 млн кредитов на сумму 3,2-3,3 трлн рублей - больше, чем за весь прошлый год. Рост ипотечного кредитования в январе-октябре, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составил 30% в количественном и 45% в денежном выражении", - говорилось в сообщении аналитиков.

Предыдущий рекорд по объему выдачи ипотеки в России был установлен в 2018 году - тогда россияне получили жилищные кредиты на общую сумму 3 трлн рублей.

В начале сентября в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) сообщили, что задолженность россиян по ипотечным кредитам на 1 июля 2020 года превысила 8 трлн рублей и составила 44,7% от портфеля долгов по всем типам розничных кредитов.

На днях зампред Банка России Ольга Полякова признала, что заметный рост цен на новое жилье в России практически нивелировал выгоду от программы льготной ипотеки под 6,5%.

"Субсидирование ипотеки предоставило возможность многим заемщикам получить кредиты, но, вместе с тем, мы видим, что и цена на жилье за это время подросла. Если ставка по десятилетнему кредиту была снижена с 7% до 5%, то это уменьшило ежемесячный платеж где-то на 9% для заемщика. Но мы видим, что рост цены на 10% практически полностью нивелирует этот эффект", - сказала Полякова.

Она также указала на различную динамику цен на новостройки в регионах. Так, в Москве и Московской области, которые являются лидерами по ипотечному кредитованию, стоимость жилья выросла примерно на 16%. "Это достаточно существенно, и это практически нивелирует тот эффект от субсидирования ипотеки, который мы получили", - признала Полякова.