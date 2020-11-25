По итогам 2020 года девелоперы могут вывести на столичный рынок элитной недвижимости девять новых проектов, тогда как в прошлом году этот показатель составил 18 проектов. Об этом говорится в исследовании компании Knight Frank обзор которого приводит "Коммерсант".

В отчете компании говорится, что пик девелоперской активности в этом сегменте отмечался в 2018 году, когда появился 21 новый проект. К концу этого года объем предложения нового элитного жилья в Москве составит 2,5 тыс. лотов (-3% относительно аналогичного периода прошлого года).

Снижение активности девелоперов на этом рынке аналитики объясняют изменением стратегии застройщиков на фоне вызванного пандемией кризиса: компании не торопятся выводить на рынок новые проекты. При этом спрос на элитную недвижимость остается на высоком уровне - по итогам года на рынке могут заключить 1,2 тыс. сделок, на 2% больше, чем в 2019 году. Так, эксперты отмечают, что спад активности во втором квартале из-за карантина был отыгран в третьем и четвертом кварталах.

В отчете Knight Frank также говорится, что 25% зарегистрированных в этом году сделок пришлись на покупку недвижимости в районе Дорогомилово, тогда как в прошлом году самым популярным был район Хамовники. В свежем рейтинге второе место занимает Пресня, а третье - Тверской район.

Что же касается цен на элитную недвижимость в Москве, то за год они выросли на 9%. Сейчас квадратный метр нового элитного жилья в столице в среднем стоит 880 тыс. рублей. При этом отмечается, что элитное жилье за год подорожало меньше, чем жилье массового сегменте, которое прибавило в цене 15% (квадратный метр в новостройках массового сегмента стоит в среднем 219,1 тыс. рублей) на фоне запуска программы льготной ипотеки.

Наконец, аналитики отмечают, что покупатели предпочитают элитное жилье с отделкой. Так, в этом году на такое жилье пришлось 62%, тогда как год назад этот показатель составил 35%, а в 2018-м - 24%. Ранее в компании "Метриум" отмечали, что похожая картина наблюдается и на рынке новостроек экономкласса и комфорт-класса, где доля квартир с отделкой в общей структуре предложения достигла 72%.