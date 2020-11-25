В Центробанке зафиксировали снижение доступности жилья в России на фоне роста цен на новостройки, вызванного льготной ипотекой, и считают необходимым "своевременно" завершить эту программу. С таким мнением выступила в Госдуме 25 ноября глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Льготная программа кредитования очень помогла и гражданам сохранить возможность улучшать жилищные условия, и застройщикам продолжать ввод новых домов. Но одновременно уже виден рост цен на жилье на первичном рынке, который опережает и инфляцию, и рост доходов населения. В итоге доступность жилья может упасть, несмотря на льготную ставку", - приводит слова главы ЦБ РИА "Новости".

"Своевременное завершение этой антикризисной программы позволит избежать формирования "пузырей" и сбалансировать на рыночной основе спрос и предложение на рынке жилья. Рыночные, а не только субсидированные ипотечные ставки также снизились, и это позволит гражданам дальше получать доступную ипотеку. При этом рост цен на жилье и, соответственно, долговой нагрузки должен быть соразмерен динамике доходов населения", - подытожила Набиуллина.

Напомним, правительство РФ приняло постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% в конце апреля. Документ гласил, что программа распространяется на кредиты, выданные с 17 апреля по 1 ноября 2020 года, а льготные условия действуют весь срок кредита. Разницу между 6,5%, которые будут платить заемщики, и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство. Предельная сумма ипотечного кредита для покупки жилья в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях изначально составляла 8 млн рублей, а в остальных регионах - 3 млн рублей. Первоначальный взнос составлял не менее 20% (затем порог снизили до 15%), а купить в рамках программы можно только жилье в новостройке.

В конце июня правительство повысило максимальные суммы ипотечных кредитов по программе с 8 до 12 млн рублей для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и с 3 до 6 млн рублей для жителей других регионов.

27 октября глава кабмина Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы льготной ипотеки под 6,5% до 1 июля 2021 года. "Продление программы позволит выдать еще 600 тыс. кредитов на 1,8 млрд рублей. Из них 152 тыс. кредитов на 303 млрд рублей может быть выдано до конца года", - отмечалось в сообщении на сайте правительства.

Вскоре после продления программы президент России Владимир Путин заявил о необходимости предотвратить резкий рост цен на жилье, который может свести на нет эффект от программы льготной ипотеки под 6,5%. "С повышением доступности ипотеки нужно увеличить предложение на жилищном рынке, чтобы не допустить перекосов и резкого роста цен на жилье. Мы эту угрозу видим, иначе весь эффект от снижения ставок пойдет на нет, сведется к нулю", - сказал он.

Между тем замминистра финансов Алексей Моисеев еще в июле отмечал, что субсидирование ипотеки в России может привести к образованию "пузыря" на рынке жилищного кредитования.

"В целом вопрос такой, насколько правильно системно субсидировать такой кредитный продукт, как ипотека. Во-первых, мы рискуем надуть "пузырь" на этом рынке среди людей, которые недостаточно платежеспособны для того, чтобы брать ипотеку. По нашим оценкам совместно с "Дом.РФ", не более 60% россиян могут взять ипотеку. Это максимум, даже если ставка будет 0%. Остальные люди просто не смогут вернуть тело кредита", - говорил Моисеев.

В середине сентября замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин заявил, что в настоящее время на российском ипотечном рынке нет "пузыря" и оснований для его появления на фоне субсидирования государством ставок в рамках программ льготной ипотеки.

"Никакого "пузыря" сегодня нет. Теоретически, пузырь формируется, если первоначальный взнос заемщика стремится к нулю, это значит, что у человека нет платежной дисциплины на обслуживание своего кредита на ипотеку. Сегодня первоначальный взнос по программам с господдержкой составляет 15% - при цене квартиры в среднем 2,4 млн рублей это порядка 330-350 тыс. рублей - это достаточно большое накопления, которые сегодня люди точно не хотят терять, понимая, что они входят в ипотеку", - рассказывал Стасишин.

В начале ноября в Росреестре объявили, что за период действия программы льготной ипотеки под 6,5% до ее продления (с 23 апреля по 1 ноября 2020 года) в России зарегистрировали более 107,8 тыс. сделок по этой программе. Большинство ипотек по программе льготной ипотеки было оформлено в Приволжском федеральном округе - 27,1 тыс., а среди регионов лидерами по этому показателю стали Санкт-Петербург (14 963), Ростовская область (7 414), Краснодарский край (7 150), республики Татарстан (5 000) и Башкирия (4 109).