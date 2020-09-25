В Пресненском районе Москвы начали снос построенной в XIX веке на Ходынской улице водонапорной башни. Об этом сообщил в Facebook 24 сентября журналист и координатор движения "Архнадзор" Андрей Новичков.

"Уничтожают здание - внимание - как самострой. Соответствующее заключение выдала Госинспекция по недвижимости, она же и является заказчиком. Зданию больше 100 лет, оно пережило столько разных событий, а в современной России его признали самостроем и разрушили", - написал Новичков.

Другой координатор "Архнадзора" Игорь Шихов заявил, что у башни есть историческая ценность, однако официально ее невозможно подтвердить: у здания нет адреса, и оно не состоит на кадастровом учете. Это значит, что у него нет собственника или арендатора, что и послужило основанием для признания башни самостроем и бесхозным объектом, пишет "Афиша Daily".

25 сентября снос здания продолжился. "Сейчас мы стоим под экскаватором и не даем работать, никаких разрешительных документов на демонтаж нет. Сотрудники Госинспекции по недвижимости и строители применяют силу", - сообщил Новичков.

Позднее стало известно, что пытавшихся остановить снос Новичкова и муниципального депутата района Лефортово Александру Андрееву избили рабочие. Андреева сообщила "ОВД-Инфо", что вызвала полицию, поскольку считала снос незаконным. Прибывшие правоохранители ненадолго остановили работу, но представители подрядчика заявили, что действуют от лица государственного органа и намерены продолжить снос. По словам Андреевой, полиция не вмешивалась, а когда противостояние активистов с рабочими стало ожесточеннее, полицейские уехали. В результате потасовки Новичков и Андреева получили ссадины и синяки, а Андреевой порвали куртку и зарядку от телефона. Она добавила, что пыталась связаться с Объединением административно-технических инспекций Москвы и с Государственной инспекцией по недвижимости Москвы, но безуспешно.

Мундеп также сообщила, что ей удалось найти документы на строительство башни в 1880 году, и это значит, что она не является самостроем. "Это не первый случай, когда таким образом сносят прекрасные дореволюционные дома. Причем там нет цели что-то построить, это просто отмыв денег Госинспекцией и подрядчиками", - сказала Андреева.

Напомним, по данным "Архнадзора", В 2019 году в Москве снесли 21 историческое здание, включая три объекта культурного наследия. Некоторые здания были снесены незаконно, а некоторые - с согласия столичных властей.