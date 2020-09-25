АГН Москва / Мобильный репортер Вид с квадрокоптера на снос расселенного жилого дома на Русаковской улице по программе реновации столичного жилфонда

АГН Москва / Мобильный репортер

Внесенный в середине сентября в Госдуму законопроект о всероссийской реновации не выдерживает никакой критики, нарушает существующие градостроительные нормы, Жилищный кодекс и просто опасен для развития городов в России. Об этом заявила РБК президент Фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева.

Напомним, суть этого законопроекта состоит в том, что в проект программы по сносу и реконструкции может быть включен многоквартирный дом, собственники и наниматели жилых помещений в котором большинством в две трети от общего числа жилых помещений проголосовали за включение многоквартирного дома в проект программы сноса и реконструкции многоквартирных домов. Также он позволяет принудительно переселять жителей домов, включенных в реновацию, "с использованием механизма обязательного заключения договоров о переходе прав на жилые помещения".

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Косарева перечислила три основные претензии к документу. "Во-первых, это возможность изъятия земли и недвижимости у собственников в целях комплексного развития территорий. Исключение делается только для многоквартирных домов, которые попали в адресную программу по сносу и реконструкции. Для таких домов предлагается провести голосование среди собственников помещений", - отметила Косарева, уточнив, что в части процедур голосования авторы повторяют подход столичной программы реновации. При этом она отметила, что в законопроекте не говорится о необходимости кворума на собрании по вопросу участия в реновации.

"Если даже ваш дом примет решение не входить в программу, то его все равно могут туда включить, потому что голосование предусмотрено только для аварийных и ветхих домов, которые должны занимать 50% территории комплексного развития. Для остальных домов такие условия не предусмотрены и туда могут войти любые дома", - добавила Косарева. Она считает, что оснований для включения в программы реновации любых домов нет. При этом в законопроекте прописано, что для территорий, зданий, строений, а также индивидуальных домов на других 50% территорий комплексного развития предусматривается изъятие с выплатой возмещения и без проведения голосования собственников.

Наконец, Косарева подчеркнула, что проект закона игнорирует нормы градостроительного законодательства. "Согласно ему, в городах должно быть территориальное планирование, градостроительное зонирование, которое регламентируется правилами землепользования и застройки. В них устанавливаются нормы - где и что можно строить, этажность здания и т. д. В новом проекте реновации говорится, что при комплексном развитии территории достаточно указать перечень того, что планируется построить, и их предельные параметры. Если решение о комплексном развитии принимается, то они автоматически вносятся в ПЗЗ и Генплан города, которые являются главным стратегическими документами развития городов", - пояснила президент Фонда "Институт экономики города".

Косарева напомнила, что в 2019 году правительство вносило в Госдуму законопроект о развитии застроенных территорий. В нем была прописана возможность изъятия земель для муниципальных нужд, и документ не был принят. "Новый законопроект, которые поддержало правительство, от этой концепции также не отказался. В нем подразумевается изъятие земли и недвижимости в целях комплексного развития территорий для государственных и муниципальных нужд", - подытожила Косарева.

Ранее законопроект о реновации в регионах подвергла критике глава комитета Госдумы по жилищной политике Галина Хованская, тогда как премьер-министр Михаил Мишустин заявил о концептуальной поддержке документа, отметив, что кабмин будет участвовать в работе над проектом.