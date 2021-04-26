В Москве 25 апреля начались работы по реконструкции здания Южного речного вокзала

АГН "Москва" / Денис Воронин Завершить реставрацию планируется к сентябрю 2022 года

stroi.mos.ru

В Москве 25 апреля начались работы по реконструкции здания Южного речного вокзала. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице мэра города Сергея Собянина в социальной сети "ВКонтакте".

"Начинаем масштабную реконструкцию Южного речного вокзала. Это важная транспортная точка Москвы на юге столицы. Но в последние годы из-за малой доступности пассажирам здесь реже принимают круизные теплоходы. Этим летом отсюда можно будет отправиться в круиз к городам юга страны. Поэтому работы не будем останавливать даже во время летней навигации. Обновим само здание речного вокзала, причалов и набережной. Откроем новые зоны отдыха, велодорожки и летние кафе с панорамным видом на Москву-реку", - отметил Собянин.

Он уточнил, что завершить реставрацию планируется к сентябрю 2022 года. После этого Южный речной вокзал должен стать "удобным транспортно-пересадочным узлом и популярным местом отдыха".

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В последние годы из-за малой доступности для пассажиров реже принимают круизные теплоходы. Летом отсюда можно будет отправиться в речное путешествие к южным городам. Здание вокзала,причалы преобразятся https://t.co/ReVPNa7I5h pic.twitter.com/nx3iXUDxTX — Стройкомплекс Москвы (@stroimosru) April 26, 2021

В рамках проекта рядом с речным вокзалом планируют построить галерею современного искусства. Также там появятся офисы, торговые объекты и рестораны. Кроме того, через затон Новинки построят два пешеходных моста. Сейчас городские власти ведут реконструкцию расположенных рядом с Южным речным вокзалом набережных (Марка Шагала и Новинки). На них планируют оборудовать площадки водных аттракционов, плавучий спа-комплекс, сад с водными растениями, прокат водного транспорта и парковую зону, сообщается на сайте Стройкомплекса Москвы.

В столичной мэрии напомнили , что Южный речной вокзал построили в 1932 году. Тогда здание было деревянным и находилось в другом месте. В 1972 году вокзал перенесли в Нагатинский Затон - деревянную постройку разобрали, вместо нее установили временный дебаркадер. Постоянное здание у вокзала появилось в 1985 году.

Напомним, в сентябре 2020 года в Москве после реставрации открылось здание Северного речного вокзала.