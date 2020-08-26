Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину проработать решение вопроса с расселением ветхого жилья в России. Такое поручение он дал в ходе совещания президента с членами правительства, передает РИА "Новости".

Хуснуллин сообщил, что кроме задачи по ускорению расселения аварийного жилья, необходимо подумать о подходах к решению проблемы ветхого жилья, которые требуют внесения определенных изменений в законодательство.

"И с Думой проработайте обязательно, это проблема, которую надо решать... И с Минфином тоже поработайте, с Центральным банком поработайте - там тоже возможны различные инструменты привлечения финансирования", - заявил в ответ президент.

Также Владимир Путин дал поручение проработать вопрос укрупнения госзаказчиков в строительстве. "Что касается укрупнения госзаказчиков - это просто надо проработать с ведомствами... Чтобы не было никаких сбоев в этой работе", - сказал Путин.

Ранее глава Минстроя России Владимир Якушев сообщал, что в рамках исполнения нацпроекта "Жилье и городская среда" министерство намерено разграничить понятия ветхого и аварийного жилфонда. По его словам, объективная статистика необходима для определения плана работы с обоими категориями недвижимости. Отмечалось, что Минстрой занимается разработкой критериев, по которым жилые дома могут быть отнесены к аварийным и подлежать сносу или реконструкции.

В проекте соответствующего постановления правительства говорится, что к таким критериям относятся аварийное техническое состояние несущих строительных конструкций или здания в целом, создающее опасность обрушения, а также наличие кренов, которые могут вызвать потерю устойчивости здания. Дома с высокой степенью износа, но не отвечающие критериям аварийности, предлагается относить к ветхим, сообщает ТАСС,

Напомним, в ноябре прошлого года в Минстрое разработали законопроект о расселении из аварийного жилищного фонда, предусматривающий возможность капремонта ветхого жилья. В первоначальной редакции документ предусматривал создание подпрограммы капремонта для домов с износом более 70%, которые не были признаны аварийными. В рамках этой программы авторы законопроекта предлагали проводить работы, необходимые для поддержания их безопасности, пока здания не переведут в аварийный фонд. Однако ко второму чтению в Госдуме положения о подпрограмме капремонта ветхого жилья были исключены из законопроекта.

Согласно данным Росстата, на конец 2018 года к домам с износом более 70% относилось свыше 100 тыс. зданий (25 млн квадратных метров). Это вдвое больше числа домов, которые официально признаны аварийными.