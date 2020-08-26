Строительная отрасль России вышла из кризиса, несмотря на уменьшение объемов строительства за первые семь месяцев 2020 года

Moscow-Live.ru / Ольга Шуклина С таким мнением выступил 26 августа заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин

Дарья Богорада / ru.wikipedia.org

Строительная отрасль России вышла из кризиса, несмотря на уменьшение объемов строительства за первые семь месяцев 2020 года. С таким мнением выступил 26 августа заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.

"Я считаю, что отрасль из кризиса вышла. Особенно в центральных регионах. Но нужно работать нам очень плотно с увеличением предложения на рынке", - приводит слова Стасишина ТАСС.

По словам чиновника, основной задачей, выполнение которой необходимо для достижения запланированных показателей ввода жилья, является увеличение предложения квартир в новостройках. При этом Стасишин признал, что за семь месяцев 2020 года объем введенного жилья снизился на 7-8% по сравнению с 2019 годом. "По итогам года, думаю, что мы выйдем плюс-минус на показатели прошлого года", - сказал замминистра.

Напомним, по итогам первого полугодия объем ввода нового жилья в России, по данным Росстата, составил 26,7 млн квадратных метров, сократившись на 11,4% по сравнению с показателем аналогичного периода прошло года.

По итогам 2020 года в России может быть введено всего около 40 млн квадратных метров жилья, и этот показатель станет минимальным за последнее десятилетия. С таким прогнозом выступили в июле в Национальном рейтинговом агентстве (НРА). Одной из главных причин падения объемов ввода жилья стала пандемия коронавируса. Из-за нее застройщики вынуждены были перенести сроки сдачи многих объектов. В НРА считают, что связанные с пандемией ограничения в целом по стране приведут к переносу сроков ввода в среднем на два-три месяца.

В отчете аналитиков также отмечалось, что сильнейший удар пандемия нанесла рынку нового жилья Подмосковья. В Московской области в апреле-мае ввод жилья сократился на 31% по сравнению с теми же месяцами 2019 года. Такое падение эксперты объяснили сокращением притока рабочей силы, большим объемом предложения недвижимости в пределах МКАД и снижением покупательской способности населения, особенно в сегменте среднего класса.