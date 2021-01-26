Госдума на пленарном заседании 26 января одобрила в первом чтении законопроект о "гаражной амнистии". Речь идет о законопроекте, который был внесен в Госдуму в середине декабря прошлого года главой комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком.

В текущей редакции документ предполагает, что "гаражная амнистия" будет действовать до 1 января 2026 года. Как отмечал Крашенинников, законопроект был "разработан с целью создания правовых условий для оформления прав граждан на такие объекты недвижимости, как гаражи". В случае принятия законопроекта, для гаражей, возведенных до введения в действие Градостроительного кодекса (до 30 декабря 2004 года), будет действовать упрощенный порядок предоставления земельных участков.

Предполагается, что владельцы таких гаражей, отнесенных к объектам капитального строительства, смогут бесплатно получить в собственность участок, на котором расположен гараж, если участок для размещения гаража был предоставлен организацией или органом власти, либо если гараж и (или) земельный участок были распределены гражданину на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива.

"Проектом закона определяется перечень возможных документов, подтверждающих соответствующее право, которые предоставляются гражданином вместе с заявлением о предоставлении земельного участка. Например, к заявлению может быть приложен один из следующих документов: договор о подключении гаража к сетям инженерно-технического обеспечения; или договор об уплате коммунальных услуг в связи с использованием гаража; документы, подтверждающие исполнение со стороны гражданина обязательств по оплате коммунальных услуг; документ, подтверждающий проведение государственного технического учета или технической инвентаризации гаража, и другие", - сообщается на сайте Госдумы.

В документе прописан одновременный государственный кадастровый учет и государственная регистрация права собственности на гараж и участок под ним. Регистрация будет осуществляться по заявлению органа государственной власти или органа местного самоуправления, предоставившего указанный земельный участок.

Законопроектом также предусматривает дополнительное полномочие органов МСУ, согласно которому размещение гаражей, не являющихся объектами капитального строительства, будет возможно без предоставления земельных участков (на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности).

"По нашей оценке, благодаря этому законопроекту более 3,5 млн граждан получат возможность в течение пяти лет - до 1 января 2026 года зарегистрировать и получить право на использование земельных участков, на которых возведены гаражи", - заявил глава думской фракции "Единой России" Сергей Неверов.