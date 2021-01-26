В 2020 году в Москве построили почти 5 млн квадратных метров жилья

Moscow-Live / Ольга Шуклина

По итогам 2020 года в Москве сдали в эксплуатацию 10,8 млн квадратных метров недвижимости, включая 4,98 млн квадратных метров жилья. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

Итоговые показатели ввода заметно превзошли плановые: предполагалось, что в 2020 году в Москве будет построено 8,5 млн "квадратов" недвижимости, включая 3,6 млн квадратных метров жилья. В ведомстве добавили, что 92% введенного в прошлом году в эксплуатацию жилья в Москве построили коммерческие застройщики. В 2019 году этот показатель составлял 87%.

Сейчас план на 2021 год предусматривает ввод 8,5 млн квадратных метров недвижимости, включая 4 млн квадратных метров жилья.

Напомним, в середине января в Москомстройинвесте сообщили , что в 2020 году в Москве был установлен рекорд по объему ввода проблемного жилья. "За прошедший 2020 год в Москве нам удалось достроить рекордное количество жилья в проблемных объектах - 386 тысяч кв. метров недвижимости, что в 2,5 раза выше показателей 2019 года. В 2020 году разрешения на ввод получили 34 корпуса в восьми объектах "Дорожной карты" таких как: ЖК "Царицыно", ЖК "Спортивный квартал", ЖК "Марьино град", ЖК "SkyHouse", ЖК "Борисоглебское", ЖК "Спор Таун", дом на Нагорной улице и дом в Новых Черемушках. В них квартирами обеспечены 2892 пострадавших дольщика", - отметила глава ведомства Анастасия Пятова.

По ее словам, такого уровня ввода проблемных жилых комплексов удалось добиться впервые за последние 10 лет. Так, в прошлом году был обеспечен ввод 153 тыс. квадратных метров жилья, а квартиры получили 1676 дольщиков. Всего же с 2011 года в Москве было введено в эксплуатацию более 1,63 млн квадратных метров жилья в проблемных объектах.