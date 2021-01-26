В 2020 году рост цен на услуги ЖКХ в России оказался минимальным за 19 лет

Moscow-Live.ru / Михаил Тихонов

По итогам 2020 года стоимость жилищно-коммунальных услуг в России в среднем выросла на 3,55%, и этот показатель стал минимальным с 2002 года, а также оказался ниже официальной годовой инфляции (4,91%). К такому выводу пришли аналитики из компании FinExpertiza.

"Сводный индекс цен на ЖКХ рассчитывается как агрегированный показатель, формируемый из индексов цен на отдельные жилищные и коммунальные услуги. Каждая из услуг имеет свой вес при расчете общей ценовой динамики", - говорится в сообщении компании. При этом цены на услуги ЖКХ в регионах росли неравномерно. Так, из-за пандемии некоторые регионы не повышали тарифы на отдельные услуги или не собирали взносы на капремонт.

В итоге самый заметный рост коммунальных платежей был зафиксирован в Республике Коми (+16,2%), где из-за повышения цен на капремонт рост тарифов ЖКХ в 3,3 раза обогнал инфляцию. Далее идут Воронежская область (7,8%), Забайкальский край (7,1%), Кемеровская область (6,7%), Удмуртия (6,6%), Тыва (+5,8%), Архангельская область (+5,4%), Амурская область (+5,1%), Якутия и Белгородская область (по 5%). В Москве и Санкт-Петербурге услуги ЖКХ в прошлом году подорожали на 3% и 4,6% соответственно.

Аналитики также составили рейтинги регионов по росту цен на отдельные коммунальные услуги. Так, наибольший рост цен на отопление был зафиксирован в Севастополе (+10%), Кемеровской области (+8,1%), Ингушетии (+7,7%), Кировской области (+7,5%) и Дагестане (+6,7%). Холодная вода сильнее всего подорожала в Белгородской области (+24,1%), Тыве (+23,4%), Кемеровской области (+22,5%), Удмуртии (+19%) и Магаданской области (11,6%). Лидерами по росту цен на горячую воду стали Республика Алтай (+12,2%), Московская область (+10,6%), Удмуртия (+8,7%), Севастополь (+8%) и Амурская область (+7,6%).

Что же касается газоснабжения и электроэнергии, то наибольший рост цен на первую услугу был зафиксирован в Оренбургской области (+13,3%), Крыму (+7,2%), Еврейской автономной области (+7%), Чечне (+6%) и Ярославской области (+5,6%), а на вторую - в Иркутской области (+5,4%), Ивановской и Ленинградской областях, а также в Алтайском и Красноярском крае (по 5,1%).