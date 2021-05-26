Долинск, июнь 2019 года

Правительство Сахалинской области

Карачаево-Черкесская Республика и Сахалинская область полностью завершили программу расселения аварийного жилого фонда. Об этом заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин, передает "Интерфакс" .

Напомним, в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2019-2024 годах планируется переселить 530 тыс. россиян, проживающих в аварийном жилье общей площадью около 9,55 млн квадратных метров. В 2025 году за счет финансирования строительства в 2023-2024 годах будет переселено еще 133 тыс. человек из 2,4 млн квадратных метров аварийного жилья. На эти цели планируется выделить свыше 507 млрд рублей. При этом нацпроект предусматривает расселение аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года.

Файзуллин напомнил, что сейчас программу расселения планируется завершить с опережением графика. Так, в этом году планируется переселить из аварийного жилья 130 тыс. граждан. "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства ведет активную работу с регионами, одобрены заявки 15 субъектов РФ на общую сумму 17,88 млрд рублей для ускорения реализации программ переселения. На реализацию программ в субъекты РФ перечислено 92,57 млрд рублей", - заявил Файзуллин.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что расселение аварийного жилья завершится в большинстве регионов в 2023 году.

К началу ноября прошлого года в рамках нацпроекта из аварийного жилья площадью 1,77 млн квадратных метров были переселены 109 тыс. человек, что превысило плановые показатели на 2020 год. Как рассказал глава правительства Михаил Мищустин в ходе отчета в Госдуме, всего в 2020 году из аварийного жилья было переселено 130 тыс. человек.