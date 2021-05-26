Путин подписал закон, обязывающий банки мотивировать отказ в предоставлении заемщикам ипотечных каникул

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Президент России Владимир Путин подписал закон , который обязывает банки объяснять заемщикам причину отказа в предоставлении им ипотечных каникул. Документ был опубликован 26 мая на портале правовой информации.

Напомним, закон об ипотечных каникулах вступил в силу 31 июля 2019 года. Согласно действующей редакции закона, получить ипотечные каникулы сроком на шесть месяцев могут граждане, потерявшие работу, получившие инвалидность первой или второй группы, а также признанные временно нетрудоспособными в течение двух месяцев. Кроме того, каникулы могут быть предоставлены при снижении дохода заемщика (совокупного дохода заемщиков) за два месяца более чем на 30%. При этом размер среднемесячных выплат по кредиту для получения каникул должен превышать 50% среднемесячного дохода заемщика. Наконец, на каникулы могут рассчитывать и заемщики, у которых увеличится число находящихся на их иждивении несовершеннолетних или инвалидов первой и второй группы, при условии, что их доход снизится на 20%, а размер среднемесячных выплат превысит 40% дохода. Для получения отсрочки ипотечное жилье должно быть у заемщика единственным.

Подписанные президентом поправки обязывают банки указывать в уведомлении об отказе в предоставлении каникул причины отказа. В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что от заемщиков поступают жалобы на необоснованные отказы банков в предоставлении ипотечных каникул, а взамен банки предлагают гражданам собственные программы реструктуризации, которые не всегда являются экономически выгодными и приводят к росту закредитованности населения. Ранее Центробанк рекомендовал банкам направлять заемщикам информацию о причинах отказа в предоставлении кредитных каникул, но эта рекомендация не является обязательной.