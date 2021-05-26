Всемирный банк указал на риски перегрева российского ипотечного рынка

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Быстрый рост российского рынка ипотечного кредитования, поддерживаемого государством, пока не привел к увеличению доли проблемных ипотечных кредитов, но риск этого, возможно, растет. Об этом говорится в свежем докладе Всемирного банка о российской экономике.

"Качество ипотечных кредитов не показывает каких-либо признаков ухудшения, повышение спроса привело к перегреву рынка недвижимости в некоторых регионах. Кроме того, доступность жилья может снизиться из-за увеличивающегося разрыва между сокращающимися доходами населения и растущими ценами на жилье. Если цены на недвижимость будут продолжать расти при стагнации реальных располагаемых доходов домохозяйств, долговая нагрузка заемщиков по вновь выданным ипотечным кредитам увеличится. Это может повысить кредитные риски в банковской системе", - цитирует документ ТАСС.

Напомним, Центробанк неоднократно предупреждал о рисках перегрева рынка из-за программы льготной ипотеки под 6,5% и планов ее продления. При этом в конце января стало известно , что в ЦБ согласились с планами правительства продлить программу льготной ипотеки после 1 июля 2021 года с рядом условий. В середине февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила , что Центробанк выступает за постепенное сворачивание программы льготной ипотеки под 6,5% с возможным сохранением программы в отдельных регионах с дефицитом предложения жилья.

В конце марта Марат Хуснулин заявил, что правительство примет решение о продлении программы льготной ипотеки под 6,5% отдельно по каждому региону к 1 июля 2021 года. "Там, где спрос перегрет, мы не будем делать льготную ипотеку, пока не появится достаточный объем предложения. Пока подход у нас такой. Мы с Центробанком изучаем, и до 1 июля мы, Минстрой, Центробанк выработаем решение по каждому региону, скорее всего, отдельно", - отметил Хуснуллин.

В конце апреля в компании ЦИАН сообщили, что программа льготной ипотеки на новостройки, запущенная в прошлом году, перестала быть выгодной для заемщиков в ряде крупных российских городов из-за повышения цен на жилье. Как говорилось в исследовании ЦИАН, сейчас в 24 городах России с населением от 500 тыс. человек льготную ипотеку можно взять на 84% новых квартир, тогда как годом ранее условиям программы отвечал 91% квартир на первичном рынке. Самый низкий показатель был зафиксирован в Сочи, где льготную ипотеку можно взять только на 12% квартир в новостройках.

В ЦИАН считают, что в четырех городах льготная ипотека перестала быть выгодной. Так, переплата по льготной ипотеке, взятой в этих городах в 2021 году, оказалась выше, чем по обычному ипотечному кредиту, взятому до запуска программы льготной ипотеки. В список таких городов вошли Ростов-на-Дону (переплата больше на 6%), Ярославль (+6%), Барнаул (+3%) и Самара (+1%). В Москве и Перми переплата по льготной ипотеке сейчас примерно равна переплате по обычному ипотечному кредиту, а в Санкт-Петербурге и Казани выгода от льготной ипотеки составляет всего 1%.

"Из-за роста цен на недвижимость за год средний размер ежемесячного платежа по льготной ипотеке, даже несмотря на сниженную ставку, теперь выше, чем ежемесячный платеж по кредиту, который выплачивают заемщики, взявшие кредит год назад по старым ценам. Более чем на 20% платеж по кредиту вырос в Ростове-на-Дону, Барнауле, Ярославле. В Москве ежемесячный платеж стал выше на 17%, в Санкт-Петербурге - на 18%", - считают в ЦИАН. При этом в некоторых городах первого взноса в 15% уже не хватит на покупку квартиры по льготной ипотеке с учетом предусмотренных в программе лимитов. Например, в Сочи потребуется внести 38% стоимости квартиры, чтобы взять льготную ипотеку, а в Москве - 18%.