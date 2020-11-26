Госкомпания "Дом.РФ" в декабре этого года планирует запустить пилотную программу льготной ипотеки на индивидуальные жилые дома на первичном рынке со ставкой 6,5% по аналогии с государственной программой на новостройки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкомпании.

"Сейчас мы с Минстроем и экспертами обсуждаем развитие этого сегмента жилищного строительства. У института развития "Дом.РФ" есть все механизмы и система анализа, чтобы решать выявленные проблемы в процессе работы над ИЖС (индивидуальное жилищное строительство - прим. NEWSru.com). Исходя из этого мы решили запустить "пилот", аналогичный государственной программе льготной ипотеки под 6,5%, пока сроком до 1 июля 2021 года", - сообщил гендиректор "Дом.РФ" Виталий Мутко.

Он добавил, что пилотный проект позволит отработать механизмы поддержки ИЖС, чтобы в перспективе их можно было масштабировать для всех участников рынка.

Предполагается, что первоначальный взнос в рамках программы составит не менее 20%. Ипотечные кредиты будут выдаваться на срок до 20 лет, а их предельная сумма составит 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и 6 млн рублей в других регионах. Взять такую ипотеку смогут семьи, в которых возраст одного из заемщиков не превышает 36 лет и есть как минимум один ребенок не старше 19 лет.

В компании уточнили, что льготную ипотеку можно будет оформить на строящийся индивидуальный жилой дом, а также на завершенный дом от застройщика. Если заемщик строит дом самостоятельно, то у него должны быть юридически оформлены отношения с подрядчиком.

Виталий Мутко также отметил, что доля ипотеки в сделках с индивидуальными домами сейчас не превышает 5%, тогда как в сделках с жильем в строящихся многоквартирных домах этот показатель составляет более 50%. Такую разницу Мутко объяснил более низкой, по сравнению с квартирами, ликвидностью индивидуальных домов как предметов залога, высокими рисками некорректной оценки, издержками контроля за целевым использованием кредитных средств и качеством строительства, а также с высокими рисками несоблюдения сроков и технологий на этапе строительства.

Напомним, накануне глава ЦБ Эльвира Набиуллина призвала "своевременно" завершить продленную до июля 2021 года программу льготной ипотеки, чтобы избежать возникновения "пузырей" на рынке. "Своевременное завершение этой антикризисной программы позволит избежать формирования "пузырей" и сбалансировать на рыночной основе спрос и предложение на рынке жилья. Рыночные, а не только субсидированные ипотечные ставки также снизились, и это позволит гражданам дальше получать доступную ипотеку. При этом рост цен на жилье и, соответственно, долговой нагрузки должен быть соразмерен динамике доходов населения", - отметила Набиуллина.