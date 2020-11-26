Moscow-Live / Михаил Незговоров В столичной мэрии заявили о перевыполнении плана по строительству жилья в 2020 году

Moscow-Live / Михаил Незговоров

Москва досрочно выполнила годовой план по строительству жилья. Об этом сообщили 26 ноября в пресс-службе столичного стройкомплекса.

"При плановых показателях 3,6 млн квадратных метров к настоящему времени уже достигнут показатель в 3,73 млн квадратных метров", - сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев (цитата по РИА "Новости").

В целом в Москве с начала года ввели в эксплуатацию 8,2 млн квадратных метров недвижимости при плановом показателе в 8,5 млн квадратных метров.

Напомним, на днях стало известно, что ввод жилых домов в эксплуатацию по всей России в октябре 2020 года снизился на 8,4% по сравнению с сентябрем и составил 6,7 млн квадратных метров. С учетом индивидуальных домов, возведенных на участках для ведения садоводства, показатель ввода жилья в октябре составил 7,2 млн квадратных метров (-7,4% по сравнению с сентябрем). При этом по сравнению с октябрем 2019 года показатели ввода выросли на 7,3% (с учетом домов на садовых участках) и на 2% (без них).

Что же касается динамики ввода жилья в России по итогам 10 месяцев 2020 года, то всего за это время в стране ввели в эксплуатацию 52 млн квадратных метров жилья без учета домов на участках для садоводства. Этот показатель снизился на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С учетом домов на садовых участках в России в январе-октябре ввели 55 млн квадратных метров жилья (-1,1%).

Как отметил вице-премьер Марат Хуснуллин, сохранить темпы жилищного строительства на фоне пандемии коронавируса помогли меры поддержки стройотрасли, включая льготную ипотеку на новостройки под 6,5%. Показатель ввода жилья за 10 месяцев Хуснуллин назвал хорошим, отметив, что весной этого года в Москве и Подмосковье из-за пандемии на время были приостановлены работы на стройках.