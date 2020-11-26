Новое жилье строится лишь в четверти российских городов

В 809 из 1117 российских городов в настоящее время не ведется строительство жилья. Об этом рассказал 26 ноября генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко, представляя результаты совместного исследования РАСК и Общероссийского народного фронта (ОНФ).

"Сейчас в городах сконцентрировано 94% всего объема жилищного строительства, то есть 92,4 из 98,8 млн квадратных метров жилья строится в городах, при этом весь объем фактически приходится на 308 городов в России, в оставшихся 809 городах профессиональными застройщиками практически не строится ни одного квадратного метра - цифра колоссальная. В этих городах проживает 24 млн россиян", - сказал Алексеенко (цитата по "Интерфаксу").

Таким образом, строительство жилья ведется примерно в 27,5% российских городов. Алексеенко также отметил, что в стране сокращается качественное предложение жилья со стороны застройщиков, в регионах.

"Мы видим, что качественное предложение со стороны застройщиков существенным образом меняется. В 10 регионах, таких как Якутия, Приморский край, Крым, Омск, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Краснодарский край, Кемерово, Адыгея, Бурятия, доля однокомнатных квартир превышает 60%. Конечно, застройщики строят прежде всего то, что покупают, на что есть деньги у населения, но к этому приводит определенное снижение покупательской способности населения и невозможность приобрести квартиру большей площади", - сказал Алексеенко, отметив, что в среднем по стране сейчас строится 0,4 квадратного метра жилья на человека.

Лидерами по объему строящегося жилья в России аналитики назвали Калининградскую область, Рязанскую область, Москву, Московскую область, Краснодарский Край, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. В этих регионах сейчас возводится в среднем более 1 квадратного метра жилья на человека.

В то же время в целом ряде регионов полностью отсутствует строительство жилья профессиональными застройщиками. К таким регионам относятся Ненецкий и Чукотский автономные округа, Еврейская автономная область, Камчатский край, Карачаево-Черкесия и Магаданская область. В общей сложности в этих регионах проживает около 1,2 млн человек, которые не могут воспользоваться льготной ипотекой, поскольку она распространяется только на новостройки. Еще в 11 регионах с общим населением около 10 млн человек строится очень мало нового жилья.

По мнению Алексеенко, решить проблему может создание специализированного государственного застройщика, ограниченного работой непосредственно в регионах, где отсутствуют частные игроки, передает РИА "Новости". Кроме того, ситуацию может исправить программа реновации жилищного фонда с участием прямого государственного заказа и создание более привлекательных условий для работы застройщиков на низкомаржинальных рынках.