Moscow-Live.ru / Михаил Незговоров Из базы Росреестра пропали сведения о недвижимости руководства Минобороны и ФСБ, а также премьер-министра Михаила Мишустина

Moscow-Live.ru / Михаил Незговоров

Росреестр скрыл из своей информационной системы сведения о недвижимости руководства ФСБ и Минобороны, а также данные о домах премьер-министра Михаила Мишустина и главного исполнительного директора "Роснефти" Игоря Сечина. Об этом сообщают "Открытые медиа".

По данным издания, с начала октября из федеральной государственной информационной системы Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН), которой пользуются журналисты и авторы расследований для поиска сведений о недвижимости высокопоставленных лиц, исчезли сведения о недвижимости Игоря Сечина и ряда чиновников. Так, Росреестр скрыл данные о подмосковной недвижимости главы Минобороны Сергея Шойгу и его заместителя Руслана Цаликова (сведения о недвижимости его соседа - главы Минфина Антона Силуанова пока доступны в системе), а также главы Генштаба Валерия Герасимова. Также из ФГИС пропала информация о домах супруги замминистра обороны Тимура Иванова и замминистра Алексея Криворучко, который попал под санкции Евросоюза из-за отравления Алексея Навального. Судя по скриншотам, система сообщает об отсутствии в базе объектов с кадастровыми номерами, присвоенными недвижимости руководства Минобороны.

Что же касается сотрудников ФСБ, то из ФГИС пропали сведения о недвижимости бывшего главы ведомства и секретаря Совета безопасности Николая Патрушева в Серебряном бору, главы управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева, который фигурировал в расследовании Ивана Голунова о рынке ритуальных услуг, заместителя гендиректора "Росатома" и бывшего главы службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Юрия Яковлева, замруководителя СЭБ ФСБ Сергея Алпатова и начальника Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом Алексея Седове, который, по данным СМИ, причастен к отравлению Алексея Навального. При этом недвижимость главы ФСБ Александра Бортникова пока что можно найти через ФГИС ЕГРН, но в выписке на дом Бортникова в Сестрорецке теперь не указан владелец.

Помимо этого, из системы исчезли сведения о недвижимости выходца из ФСО, губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова и участках его брата - бизнесмена Евгения Миронова. Квартиры директора ФСО Дмитрия Кочнева и главы СВР Сергея Нарышкина система пока что находит.

Наконец, в публикации сообщается, что из ФГИС ЕГРН пропала недвижимость семью главы правительства Михаила Мишустина на Николиной горе, тогда как сведения о собственности остальных министров, а также руководителей администрации президента в системе Росреестра пока доступны.

Несмотря на сокрытие информации об объектах недвижимости высокопоставленных лиц во ФГИС ЕГРН, на эти объекты можно получить обычную выписку, которая будет стоить дороже, а ее получение займет несколько дней. Так журналисты заказали выписки на участки Алексея Криворучко из Минобороны и Игоря Сечина - в обоих случаях владельцем в выписках числится "Российская Федерация".

Напомним, это не первый подобный случай. Ранее из документов на недвижимость Сечина, сыновей экс-генпрокурора Юрия Чайки и других фигурантов расследований пропадали имена владельцев - их заменяли на "Российскую Федерацию" или непонятные наборы символов. Однако об удалении кадастровых номеров недвижимости из ФГИС ЕГРН не сообщалось.

Как рассказывал ранее источник "Открытых медиа", близкий к руководству одного из региональных управлений Росреестра, засекречиванием сведений о недвижимости занимаются сотрудники ФСБ, работающие в аппарате Росреестра. Он утверждал, что причиной сокрытия недвижимости стали расследования основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией.

С 2017 года закон "О государственной охране" позволяет высокопоставленным чиновникам скрывать информацию о себе и о членах своих семей. Соответствующие поправки в закон Госдума приняла после того, как Верховный суд разрешил Росреестру засекречивать сведения о владельцах недвижимости.