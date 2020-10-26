Повышению доступности программы льготной ипотеки 6,5%, запущенной весной этого года мешает рост цен на жилье в новостройках. Об этом говорится в отчете Национального рейтингового агентства (НРА), обзор которого приводит газета "Коммерсант".

По данным госкомпании "Дом.РФ" россияне, купившие жилье по программе льготной ипотеки до конца августа, сэкономили 11,3% по сравнению с теми, кто взял займы под 8%. В ВТБ отмечали, что при ставке 6,5% заемщики также могут за пять месяцев компенсировать первоначальный взнос, который должен составлять не менее 15% от стоимости жилья. Однако осенью эффект экономии сошел на нет, считаю в НРА. Так, к середине октября из-за высокого спроса цены в новостройках Москвы выросли на 10% по сравнению с концом апреля, в Санкт-Петербурге - на 17%, в регионах - в среднем на 7%.

Директор по продажам ГК "Инград" Константин Тюленев считает, что эффект от льготной ставки по ипотеке для покупателей размывается при повышении цен на 8%, тогда как замдиректора по продажам ГК "Гранель" Сергей Нюхалов полагает, что для этого цены должны вырасти на 15-20%. По мнению управляющего директора аналитического управления банка "Открытие" Константина Енина, в октябре цены на жилье в новостройках вплотную подошли к верхней границе комфортного для заемщиков диапазона ежемесячного платежа по ипотеке. Если цены до конца этого года вырастут еще на 3-5%, то это "окончательно исчерпает положительный эффект льготной ипотеки".

Гендиректор компании We Know Александр Галицын полагает, что росту цен на жилье способствует дефицит квартир в новостройках по стартовой стоимости. Замдиректора MR Group Ирина Дзюба добавила, что осенью росту цен поспособствовала отмена девелоперами дисконтов, действовавших в период действия ограничений, введенных из-за пандемии. Девелоперы также считают, что на цены продолжает влиять переход отрасли долевого строительства на эскроу-счета и проектное финансирование.

По словам исполнительного директора фонда "Институт экономики города" Татьяны Полиди, спрос на жилье сейчас обеспечивают те, кто вкладывает в недвижимость средства, хранящиеся на депозитах в банках, тогда как большинство тех, кто действительно нуждается в новом жилье, не могут воспользоваться льготной ипотекой из-за роста цен на квартиры на фоне падения доходов. При этом ранее стало известно, что льготная ипотека помогла девелоперам нарастить доходы и прибыль.

Напомним, правительство РФ приняло постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% в конце апреля. Документ гласил, что программа распространяется на кредиты, выданные с 17 апреля по 1 ноября 2020 года, а льготные условия действуют весь срок кредита. Разницу между 6,5%, которые будут платить заемщики, и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство. Предельная сумма ипотечного кредита для покупки жилья в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях изначально составляла 8 млн рублей, а в остальных регионах - 3 млн рублей. Первоначальный взнос составлял не менее 20% (затем порог снизили до 15%), а купить в рамках программы можно только жилье в новостройке.

В конце июня правительство повысило максимальные суммы ипотечных кредитов по программе с 8 до 12 млн рублей для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и с 3 до 6 млн рублей для жителей других регионов.

На прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин объявил об окончательном решении продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2021 года. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина поддержала это решение, но напомнила о потенциальных рисках перегрева рынка.