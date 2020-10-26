Совет Госдумы отложил рассмотрение законопроекта о реновации в регионах до 9 ноября

Совет Госдумы принял решение отложить запланированное на эту неделю рассмотрение в первом чтении нашумевшего законопроекта о всероссийской реновации. Теперь этот законопроект может быть вынесен на пленарное заседание 9 ноября.

"Да, перенесли на 9 ноября", - сообщила РИА "Новости" глава думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. Она добавила, что на 9 ноября также могут назначить рассмотрение в первом чтении законопроекта "О реновации жилищного фонда в Российской Федерации", подготовленного депутатами "Справедливой России".

"Он идет у нас как приоритетный от нашей фракции. Сейчас будут решать вопрос, как их будут рассматривать - по отдельности или как альтернативный", - сказала Хованская.

Напомним, суть законопроекта, который был внесен в Госдуму в середине сентября группой сенаторов, состоит в том, что в проект программы по сносу и реконструкции может быть включен многоквартирный дом, собственники и наниматели жилых помещений в котором большинством в две трети от общего числа жилых помещений проголосовали за включение многоквартирного дома в проект программы сноса и реконструкции многоквартирных домов. Также он позволяет принудительно переселять жителей домов, включенных в реновацию, "с использованием механизма обязательного заключения договоров о переходе прав на жилые помещения".

Ранее политики и эксперты выступили с резкой критикой законопроекта. Так, президент Фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева отмечала среди прочего, что проект закона игнорирует нормы градостроительного законодательства.

"Согласно ему, в городах должно быть территориальное планирование, градостроительное зонирование, которое регламентируется правилами землепользования и застройки. В них устанавливаются нормы - где и что можно строить, этажность здания и т. д. В новом проекте реновации говорится, что при комплексном развитии территории достаточно указать перечень того, что планируется построить, и их предельные параметры. Если решение о комплексном развитии принимается, то они автоматически вносятся в ПЗЗ и Генплан города, которые являются главным стратегическими документами развития городов", - говорила Косарева.

В начале октября Галина Хованская заявила, что законопроект о реновации жилого фонда в регионах России не может быть принят в нынешней редакции и должен быть отозван из Госдумы. Я считаю, что этот документ не имеет права на существование, в той редакции, в которой он внесен, он должен быть отозван", - сказала Хованская, отметив, что одной из главных проблем документа является наличие положений об изъятии жилья у собственников, даже если оно не находится в аварийном состоянии.

С критикой законопроекта также выступил Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. По словам главы совета и председателя думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, внесенный на рассмотрение Госдумы документ предусматривает принудительное ограничение и лишение права собственности, неприкосновенность которого гарантирована Конституцией, а также не обеспечивает в должной степени имущественные и жилищные права граждан.