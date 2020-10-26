Moscow-Live.ru / Михаил Тихонов Кабмин продлит временный порядок предоставления субсидий на оплату ЖКУ до конца года

Moscow-Live.ru / Михаил Тихонов

Правительство продлит временный порядок предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг до конца текущего года и сохранит их размер. Об этом заявил 26 октября премьер-министр Михаил Мишустин.

"Правительство продлевает временный порядок предоставления субсидий на оплату коммунальных услуг до конца года. С 1 октября по 31 декабря они (субсидии) станут предоставляться в том же размере, что и раньше, а в следующем году их пересмотрят", - заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами (цитата по "Интерфаксу").

Мишустин уточнил, что уже подписал соответствующее постановление правительства. Гражданам, у которых есть право на субсидию, по-прежнему не нужно будет обращаться в органы социальной защиты, писать заявления и подтверждать свой доход, посколько субсидии будут пролонгироваться автоматически.

"Изначально планировалось, что такой беззаявительный порядок будет действовать до начала октября. Но ситуация с коронавирусом остается непростой, и поэтому правительство приняло решение продлить этот порядок. Тем более, что среди получателей субсидий много людей старшего возраста. Им сейчас особенно нужно следить за здоровьем, принимать меры предосторожности, чтобы защитить себя от коронавируса", - подытожил премьер-министр.

Напомним, в случае неоплаты услуг ЖКХ потребителями коммунальщики не имеют права до конца 2020 года взимать пени и штрафы за просрочку, а также отключать или ограничивать подачу коммунальных ресурсов неплательщикам. Кроме того, из-за пандемии власти до 1 января 2021 года отменили поверки бытовых приборов учета коммунальных ресурсов. Показания счетчиков с истекшим сроком поверки должны приниматься коммунальщиками до конца текущего года.